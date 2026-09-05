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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الوقوف دقيقة حداد على روح شهداء مسرح بني سويف بالمهرجان التجريبي

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
أحمد إبراهيم

حرص القائمون على مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي بندوة “التجريب المسرحي وعلاقته بالأقاليم الثقافية” التى تقام ضمن فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين، برئاسة الدكتور سامح مهران، على احياء ذكرى شهداء حادث مسرح بني سويف. 

وقام الحضور بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء حادث مسرح بني سويف وذلك قبل إلقاء الدكتور محمد سمير الخطيب كلمة "يوم المسرح المصري"، التي كتبها الكاتب الكبير محمد سلماوي، بمناسبة الاحتفاء بالمسرح المصري.

الاحتفال بـ"يوم المسرح المصري"

وأكد المخرج عادل حسان، مدير المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، أن الاحتفال بـ"يوم المسرح المصري" يمثل مناسبة مهمة لاستعادة ذاكرة المسرح المصري وتكريم رموزه، إلى جانب التأكيد على دوره كأحد أبرز أدوات التنوير والتعبير عن قضايا المجتمع.

وأشار حسان إلى أن التعاون مع مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثالثة والثلاثين يمنح الاحتفالية بعدا خاصا، يجمع بين الاحتفاء بتاريخ المسرح المصري والنظر إلى مستقبله وما يحمله من آفاق جديدة.

وتقدم الاحتفالية الفنانة وفاء الحكيم، وتشهد إلقاء الكاتب الكبير محمد سلماوي كلمته التي كتبها هذا العام بمناسبة "يوم المسرح المصري". ومن المقرر أن تذاع وتلقى الكلمة قبل انطلاق العروض المسرحية التي تقام على مسارح القاهرة والمحافظات، لتكون بمثابة افتتاح موحد للاحتفاء بالمناسبة على مختلف المسارح المصرية.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي سامح مهران الدكتور سامح مهران الدكتور محمد سمير الخطيب مسرح بني سويف

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