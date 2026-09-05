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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مديرية عمل بني سويف توفر 1100 فرصة عمل و25 عقدًا بالخارج خلال اغسطس

عمل بني سويف
عمل بني سويف

أعلنت مديرية العمل بمحافظة بني سويف حصاد جهودها خلال شهر أغسطس الماضي، والتي شهدت تقديم أوجه الرعاية والدعم للعمالة غير المنتظمة، وتعزيز إجراءات التفتيش على المنشآت لضبط سوق العمل وحماية حقوق العمال، إلى جانب تكثيف برامج التدريب والتشغيل والتوعية، وتوفير فرص عمل للشباب ودمج ذوي الهمم في القطاع الخاص.

وأوضح محمود باسل وكيل وزارة العمل في تقرير تقرير المديرية تضمن في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة والمسجلة على منظومة المديرية، صرف 269 ألف جنيه في صورة رعاية اجتماعية، إلى جانب 10 آلاف جنيه للرعاية الصحية، بإجمالي 279 ألف جنيه.

وفي مجال ضبط سوق العمل والحفاظ على حقوق العمال والمنشآت، كثفت المديرية حملاتها التفتيشية على المنشآت بمختلف مراكز المحافظة، وأسفرت عن تحرير 20 محضرًا لمنشآت غير ملتزمة بتطبيق أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بالإضافة إلى تحرير 29 محضرًا لمنشآت مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية.

كما تم تنفيذ 7 ندوات توعوية في مجال السلامة والصحة المهنية، و3 ندوات عمالية داخل المنشآت للتعريف بأحكام قانون العمل وحقوق وواجبات طرفي العملية الإنتاجية، وسبل الالتزام باشتراطات السلامة وتأمين بيئة العمل وتنفيذ خطط الطوارئ، وفي مجال التدريب المهني وتأهيل الشباب لسوق العمل، تمكنت المديرية من استخراج 879 شهادة قياس مستوى مهارة

وفي ملف التشغيل، نجحت جهود المديرية في تعيين 1097 من العمالة بمنشآت القطاع الخاص، فضلًا عن توفير فرص عمل لـ 28 من ذوي الهمم، دعمًا لجهود دمجهم في سوق العمل والاستفادة من قدراتهم، إلى جانب تسليم 25 عقد عمل للشباب للعمل بالخارج

وأكد وكيل الوزارة استمرار جهود المديرية في ضبط وتنظيم سوق العمل من خلال الجولات الميدانية والحملات التفتيشية والبرامج والندوات التوعوية، فضلًا عن دعم ملف التشغيل والتدريب وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، مع استمرار تقديم الدعم الكامل لطرفي العملية الإنتاجية والعمل على توفير بيئة عمل آمنة ولائقة..
 

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