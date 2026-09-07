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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أفضل وسيلة استثمار في 2026.. ضاعف أموالك واحصل على راتب شهري

أفضل شهادات إدخار وأعلى عائد متاح في البنوك 2026
أفضل شهادات إدخار وأعلى عائد متاح في البنوك 2026
رانيا أيمن

تشهد السوق المصرفية المصرية تنافسية عالية بين البنوك لتقديم أفضل شهادات الادخار التي تلبي تطلعات المدخرين والبحث عن أوعية ادخارية آمنة ومجدية في ظل متغيرات الاقتصاد الكلي، وسواء كنت تستهدف مضاعفة مدخراتك بمرور الوقت من خلال عوائد تراكمية ضخمة، أو تبحث عن دخل شهري منتظم يلبي متطلبات المعيشة، تقدم البنوك المصرية باقة متنوعة ومميزة من شهادات الادخار التي تلبي كافة الاحتياجات الاستثمارية.

أولاً: العائد الشهري المنتظم

تتوافر في القطاع المصرفي شهادات ادخار ذات عائد شهري منتظم، وهي الخيار الأمثل للراغبين في الحصول على دخل دوري وثابت يساعدهم في تلبية متطلبات المعيشة ومواجهة أعباء الحياة اليومية.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري من البنك الأهلي المصري

تعد الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري من البنك الأهلي المصري من أبرز شهادات الادخار التي تمنح عائدًا مرتفعًا في بداية مدة الشهادة، وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات، بينما يبدأ الحد الأدنى للشراء من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

ويبلغ العائد 21% خلال السنة الأولى، ثم ينخفض إلى 16.25% خلال السنة الثانية، ويصل إلى 12% خلال السنة الثالثة، ويُصرف العائد شهريًا.

شهادات البنك الأهلي المصري

ويتيح البنك الاقتراض بضمان الشهادة وإصدار بطاقات ائتمان بضمانها، بينما لا يجوز استرداد الشهادة قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.

شهادة ابن مصر من بنك مصر.. عائد شهري يصل إلى 20.50%

تأتي شهادة ابن مصر من بنك مصر ضمن شهادات الادخار ذات العائد المرتفع، وتصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

وعند اختيار صرف العائد شهريًا، يحصل العميل على عائد بنسبة 20.50% خلال السنة الأولى، ثم 16.25% خلال السنة الثانية، و12.25% خلال السنة الثالثة.

وتتميز الشهادة بإتاحة اختيار دورية صرف العائد، إلا أن العائد الشهري هو محل التركيز للراغبين في الحصول على دخل دوري من مدخراتهم.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير من البنك الأهلي المصري

تأتي الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير الشهري من البنك الأهلي المصري ضمن الشهادات التي توفر دخلًا شهريًا للعميل، وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات، بينما يبدأ الحد الأدنى للشراء من 1000 جنيه.

ويبلغ العائد الحالي 19.5% سنويًا ويُصرف شهريًا، مع حد أدنى للعائد يبلغ 17%.

ويرتبط العائد بسعر إيداع البنك المركزي المصري مضافًا إليه 0.5%، ولذلك يمكن أن يتغير العائد وفقًا لتحركات أسعار الفائدة.

ثانياً: العائد التراكمي ومضاعفة الأموال

تتميز هذه الفئة من شهادات الادخار بأنها لا تتيح صرف أي عائد شهري أو ربع سنوي أو سنوي طوال فترة الاستثمار، بل يتم احتجاز العائد وتجميعه ليُصرف كاملاً مع أصل المبلغ في نهاية مدة الشهادة لتحقيق أعلى معدل نمو ومضاعفة رأس المال.

شهادة الادخار الرباعية ذات العائد التراكمي من البنك العربي الأفريقي الدولي

تعد شهادة الادخار الرباعية ذات العائد التراكمي من البنك العربي الأفريقي الدولي من أبرز الشهادات التراكمية المطروحة، بعائد تراكمي يصل إلى 100% يصرف بالكامل في نهاية مدة الشهادة.

وتبلغ مدة الشهادة 4 سنوات، بينما يبدأ الحد الأدنى للشراء من 5000 جنيه ومضاعفات 1000 جنيه.

ويصل العائد التراكمي إلى 100% في نهاية مدة الشهادة، بما يعادل عائدًا سنويًا تراكميًا يبلغ 18.92%.

وتتاح الشهادة للأفراد فقط، مع إمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية بضمانها.

وبذلك، إذا استثمر العميل مليون جنيه في الشهادة واحتفظ بها حتى نهاية مدة الأربع سنوات، فإن إجمالي العائد التراكمي يبلغ مليون جنيه، ليصل إجمالي المبلغ إلى مليوني جنيه، وفقًا للعائد المعلن للشهادة.

شهادة الادخار ذات العائد التراكمي من بنك مصر

يقدم بنك مصر شهادة ادخار ذات عائد تراكمي لمدة 3 سنوات، ويبلغ العائد التراكمي عليها 66.56%، ويصرف بالكامل في نهاية مدة الشهادة.

وتصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين من المصريين والأجانب، ويبدأ الحد الأدنى لإصدارها من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

تحذير هام من بنك مصر لملايين العملاء

ويعادل العائد المعلن عنها عائدًا نصف سنوي بنسبة 17.75%، بينما يحصل العميل على إجمالي العائد في نهاية مدة الشهادة.

ويجوز استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار، وفقًا لقواعد الاسترداد المطبقة بالبنك، كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

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