الاستخبارات الأوكرانية: موسكو تستعد لتكثيف هجماتها خلال فصل الشتاء

أكد رئيس الاستخبارات الأوكرانية، أن موسكو تستعد لتكثيف هجماتها بالصواريخ والمسيرات خلال فصل الشتاء المقبل، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية ، صباح اليوم الاثنين، أن قواتها استهدفت إحدى المنشآت التي يستخدمها الجيش الأوكراني ميناء إزمائيل في مقاطعة أوديسا، كما ضربت زورق دورية للبحرية الأوكرانية في البحر الأسود.

وقالت الوزارة - في بيان، أورده موقع "روسيا اليوم" - إن طائرات مسيرة تابعة لقواتها استهدفت مجمعا للتحميل يستخدم لاستقبال الشحنات العسكرية التي تقدمها الدول الغربية للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأضافت أنه في مياه البحر الأسود تمت إصابة زورق دورية أوكراني يستخدم لمرافقة السفن التي تحمل شحنات عسكرية.