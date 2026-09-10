قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرارات عاجلة بشأن المدارس الدولية..ماذا أعلن وزير التعليم اليوم؟
بالأرقام..وزير التعليم يكشف جهود تحويل المدارس الفنية لمدارس تكنولوجيا تطبيقية
وزير التعليم: القيادة السياسية مهتمة بالمعلم وتأهيله وتحسين أوضاعه الاقتصادية
نزل 15 جنيه.. سعر الذهب في الصاغة الآن
استخدموا ألقابا مخالفة للحقيقة.. الحكومة: أعضاء اللجان الاستشارية ليسوا مستشارين لرئيس الوزراء
وزير التعليم: نظام البكالوريا سيخفف الضغط عن أكثر من 900 ألف أسرة مصرية
بعد غياب بسبب وعكة صحية.. أحمد موسى يعود لتقديم برنامجه على صدى البلد السبت المقبل
مجلس الوزراء: أعضاء اللجان الاستشارية ليسوا مستشارين لرئيس الوزراء ولا يمتلكون أي صفة رسمية
سعيد لأنه لم يذهب إليهم.. جيرارد يحتفل بفشل آرسنال في ضم ألفاريز
وزير التعليم: تطوير 160 منهجًا دراسيًا خلال العام الدراسي 2026/ 2027
وزير التعليم : انخفاض نسبة الطلاب الذين يعانون من ضعف القراءة والكتابة لـ13.9%
أنقذوا تايلاند.. احتجاجات متواصلة ضد السياح الإسرائيليين في بانكوك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يشيد بالمشاركة المجتمعية لأهالى الناصرية والإسعاف وكوبرى أسامة والحكروب

جهود مجتمعية
جهود مجتمعية
محمد عبد الفتاح

أشاد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بتنامي روح المباردة بين أهالي محافظة أسوان والتي تتجسد في مباردات تطوير المناطق المختلفة عن طريق المشاركة المجتمعية الجادة والفاعلة التى يقوم بها الأهالي، ومنها مبادرات أهالى مناطق الناصرية والإسعاف وكوبرى أسامة والحكروب، بتنفيذ عدد من المبادرات الهادفة إلى الإرتقاء بمستوى النظافة العامة والتطوير والتجميل بالجهود الذاتية، بما يعكس روح التعاون والمشاركة الإيجابية لخدمة مجتمعهم .

ويأتى ذلك فى ضوء مستهدفات رؤية مصر 2030 فى الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ووفقاً لرؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى .

مبادرات مجتمعية لتحسين المظهر الحضارى
وتضمنت الجهود التى قام بها أهالى هذه المناطق تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات والتطوير والتجميل والتشجير ، والمساهمة فى الحفاظ على المظهر الحضارى للمنطقة ، فضلاً عن دعم أعمال الإنارة ، بما يسهم فى توفير بيئة أفضل وأكثر أمناً وإستقراراً للمواطنين ، ويعزز من الشكل الجمالى والحضارى لهذه المناطق الحيوية .

المحافظ يوجه الشكر لأهالى المناطق المشاركة


وقدم المهندس عمرو لاشين تقديره وعرفانه لما تم تنفيذه من أعمال ومبادرات مجتمعية تعكس الإيجابية المتميزة لأهالى الناصرية والإسعاف وكوبرى أسامة والحكروب ، والذين يثبتون يوماً بعد يوم حبهم لبلدهم وحرصهم على تحويل المناطق التى يعيشون فيها إلى نماذج حضارية تتسم بالنظافة والجمال ، مؤكداً أن هذه الجهود تمثل صورة مشرفة للمشاركة المجتمعية الفاعلة .

دعم المبادرات والنماذج المشرفة فى المجتمع الأسوانى
وأكد محافظ أسوان أن المحافظة حريصة على تقديم الدعم اللازم لإنجاح هذه المبادرات والنماذج المشرفة فى المجتمع الأسوانى ، وتشجيع المزيد من المبادرات المجتمعية التى تستهدف تحسين البيئة المحيطة والإرتقاء بالمظهر العام ، لتكون هذه النماذج قدوة يحتذى بها فى العمل الإجتماعى المثمر والمفيد ، بما ينعكس بصورة إيجابية على البيئة والمجتمع  .

وأشار المهندس عمرو لاشين إلى أن المشاركة المجتمعية تمثل شريكاً أساسياً فى جهود التنمية ، وأن تعاون المواطنين مع الأجهزة التنفيذية يسهم فى الحفاظ على ما يتم إنجازه من أعمال ، ويعزز من الشعور بالمسئولية والإنتماء ، موجهاً الشكر والتقدير لكل يد تبنى وتعمر وتشارك فى خدمة مصرنا الحبيبة .


تواصل محافظة أسوان دعمها للمبادرات المجتمعية والنماذج الإيجابية التى تسهم فى الإرتقاء بالمظهر الحضارى وتحسين البيئة ، مع تشجيع المشاركة الفاعلة للمواطنين فى الحفاظ على مكتسبات التنمية بما يعزز قيم الانتماء والمسئولية المجتمعية ويجعل من المشاركة الشعبية شريكاً أساسياً فى بناء مستقبل أفضل لزهرة الجنوب .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دان وحسام حسن

أقنعه لوجوه قذرة.. زوجة حسام حسن تثير الجدل برسالة غامضة بعد أنباء الطلاق

دان ادم

زوجة حسام حسن تحذف صورها معه بعد طلبها الطلاق

حسام حسن وزوجته

زوجة حسام حسن تفجر مفاجأة: حاولت إنهاء الخلافات وديًا.. «ولأول مرة ألجأ للمحاكم»

مشغولات ذهبية

الجرام يُسجل 7211 جنيهًا للشراء.. سعر الذهب اليوم الخميس

بدء الدراسة

مفيش تأجيل.. بدء الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة السبت بهذه المحافظات

الدولار

عقب ارتفاعه.. أسعار صرف الدولار اليوم الخميس في البنوك

الاهلي

مواعيد مباريات الجولة الخامسة للدوري المصري الممتاز

نور الدين زكي

بطل كمال أجسام: حصلت على ذهبية وفضية وعدت لمصر لأجد نفسي راسبًا في 4 مواد

ترشيحاتنا

بورصه البحرين

مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على ارتفاع

سعر الدولار

ثابت في السوق..سعر الدولار مساء اليوم

وزارة المالية

دون حضور المستثمر.. كيف تصرف منظومة المقاصة 50% من المستحقات إلكترونيًا؟

بالصور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

بعد تصدرها التريند.. معلومات لا يعرفها الكثيرون عن دان آدم زوجة حسام حسن

دان ادم
دان ادم
دان ادم

بعد اعترافاته الأخيرة.. صور أحمد فهمي وأميرة فراج تثير الجدل بالسوشيال ميديا

احمد فهمي وأميرة فراج
احمد فهمي وأميرة فراج
احمد فهمي وأميرة فراج

دان آدم تفجر مفاجأة: طلبت النهاية بالود.. وسأضطر للجوء إلى المحاكم

دان ادم
دان ادم
دان ادم

فيديو

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد