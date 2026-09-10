محافظ أسوان يشيد بالمشاركة المجتمعية لأهالى الناصرية والإسعاف وكوبرى أسامة والحكروب

أشاد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بتنامي روح المباردة بين أهالي محافظة أسوان والتي تتجسد في مباردات تطوير المناطق المختلفة عن طريق المشاركة المجتمعية الجادة والفاعلة التى يقوم بها الأهالي، ومنها مبادرات أهالى مناطق الناصرية والإسعاف وكوبرى أسامة والحكروب، بتنفيذ عدد من المبادرات الهادفة إلى الإرتقاء بمستوى النظافة العامة والتطوير والتجميل بالجهود الذاتية، بما يعكس روح التعاون والمشاركة الإيجابية لخدمة مجتمعهم .

ويأتى ذلك فى ضوء مستهدفات رؤية مصر 2030 فى الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ووفقاً لرؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى .

مبادرات مجتمعية لتحسين المظهر الحضارى

وتضمنت الجهود التى قام بها أهالى هذه المناطق تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات والتطوير والتجميل والتشجير ، والمساهمة فى الحفاظ على المظهر الحضارى للمنطقة ، فضلاً عن دعم أعمال الإنارة ، بما يسهم فى توفير بيئة أفضل وأكثر أمناً وإستقراراً للمواطنين ، ويعزز من الشكل الجمالى والحضارى لهذه المناطق الحيوية .

المحافظ يوجه الشكر لأهالى المناطق المشاركة



وقدم المهندس عمرو لاشين تقديره وعرفانه لما تم تنفيذه من أعمال ومبادرات مجتمعية تعكس الإيجابية المتميزة لأهالى الناصرية والإسعاف وكوبرى أسامة والحكروب ، والذين يثبتون يوماً بعد يوم حبهم لبلدهم وحرصهم على تحويل المناطق التى يعيشون فيها إلى نماذج حضارية تتسم بالنظافة والجمال ، مؤكداً أن هذه الجهود تمثل صورة مشرفة للمشاركة المجتمعية الفاعلة .

دعم المبادرات والنماذج المشرفة فى المجتمع الأسوانى

وأكد محافظ أسوان أن المحافظة حريصة على تقديم الدعم اللازم لإنجاح هذه المبادرات والنماذج المشرفة فى المجتمع الأسوانى ، وتشجيع المزيد من المبادرات المجتمعية التى تستهدف تحسين البيئة المحيطة والإرتقاء بالمظهر العام ، لتكون هذه النماذج قدوة يحتذى بها فى العمل الإجتماعى المثمر والمفيد ، بما ينعكس بصورة إيجابية على البيئة والمجتمع .

وأشار المهندس عمرو لاشين إلى أن المشاركة المجتمعية تمثل شريكاً أساسياً فى جهود التنمية ، وأن تعاون المواطنين مع الأجهزة التنفيذية يسهم فى الحفاظ على ما يتم إنجازه من أعمال ، ويعزز من الشعور بالمسئولية والإنتماء ، موجهاً الشكر والتقدير لكل يد تبنى وتعمر وتشارك فى خدمة مصرنا الحبيبة .



تواصل محافظة أسوان دعمها للمبادرات المجتمعية والنماذج الإيجابية التى تسهم فى الإرتقاء بالمظهر الحضارى وتحسين البيئة ، مع تشجيع المشاركة الفاعلة للمواطنين فى الحفاظ على مكتسبات التنمية بما يعزز قيم الانتماء والمسئولية المجتمعية ويجعل من المشاركة الشعبية شريكاً أساسياً فى بناء مستقبل أفضل لزهرة الجنوب .