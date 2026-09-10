محافظ أسوان يفتتح مدرستين بقرية الكوبانية استعداداً للعام الدراسى الجديد

افتتح المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، مدرستى الكوبانية الثانوية الصناعية المشتركة " عبد الشكور حجازى الثانوية الصناعية " ، والشهيد أحمد عبده إبراهيم الإعدادية.

فى ضوء الجهود المكثفة لإستقبال العام الدراسى الجديد 2026/2027 ، ووفقاً لمستهدفات رؤية مصر 2030 فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى.

وذلك وسط حضور القيادات الطبيعية وأهالى قرية الكوبانية ، وبمشاركة النائب هلال الدندراوى عضو مجلس النواب ، والدكتور ربيع أبو يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم ، وصافيناز محمد إبراهيم وكيل الوزارة الأسبق ، والمهندس محمد حسين مدير عام منطقة أسوان للأبنية التعليمية، وعادل جادو الأمين العام للإتحاد المحلى لنقابات عمال أسوان.

مدرسة الثانوية الصناعية تستوعب 216 طالباً وطالبة

وتضم مدرسة عبد الشكور حجازى الثانوية الصناعية التى تم تنفيذ مشروع الإحلال وللتجد 6 فصول دراسية تستوعب 216 طالباً وطالبة ، ومقامة على مساحة 2500 م2 ، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 32 مليوناً و 552 ألف جنيه ، وتتكون من دور أرضى و3 أدوار علوية ، بما يساهم فى دعم منظومة التعليم الفنى وتوفير بيئة تعليمية متطورة لأبناء القرية والمناطق المحيطة بها .

إحلال وتجديد مدرسة الشهيد أحمد عبده إبراهيم



كما شملت الجولة إفتتاح مدرسة الشهيد أحمد عبده إبراهيم الإعدادية ، والتى تم تنفيذ مشروع الإحلال والتجديد لها ، وتضم 9 فصول دراسية تستوعب 293 طالباً وطالبة ، ومقامة على مساحة 1089 م2 ، وبتكلفة تصل إلى 16 مليوناً و 496 ألف جنيه ، وتتكون من دور أرضى و4 أدوار علوية ، بما يرفع من كفاءة المنشأة التعليمية ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للطلاب .

التنسيق لإعتماد المدرسة الفنية كمدرسة تكنولوجية صناعية

أوضح المهندس عمرو لاشين بأنه سيتم التنسيق مع نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى الدكتور أيمن بهاء لإعتماد مدرسة الكوبانية الثانوية الصناعية كمدرسة تكنولوجية صناعية لزيادة التخصصات بها ، والإستثمار الأمثل للعملية التعليمية.

دعم التعليم وتحسين مستوى الخدمات لأبناء الكوبانية

وأشار محافظ أسوان إلى أن التوسع فى إنشاء المدارس الجديدة ورفع كفاءة المدارس القائمة يأتى ضمن جهود الدولة المصرية ممثلة فى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بقيادة السيد محمد عبد اللطيف ، وأيضاً الهيئة العامة للأبنية التعليمية بقيادة اللواء مهندس يسري سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة للإرتقاء بالمنظومة التعليمية ، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة لأبنائنا الطلاب ، بما يساهم فى تحقيق جودة العملية التعليمية وتحسين مستوى التحصيل الدراسى ، مؤكداً استمرار العمل على تلبية إحتياجات المواطنين فى مختلف القرى والمراكز وفقاً للإمكانيات المتاحة .

أهالى الكوبانية يشكرون القيادة السياسية ومحافظ أسوان

فيما قدم أهالى قرية الكوبانية شكرهم وتقديرهم لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، لما يتم تنفيذه على أرض الواقع من مشروعات تستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم ، معربين عن سعادتهم بإفتتاح المدرستين الجديدتين .

كما وجه الأهالى الشكر للمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، لحرصه على إفتتاح المدارس الجديدة ، والإستماع إلى مطالبهم وإحتياجاتهم ، وتكليف المسئولين بالعمل على تلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة .

تكريم المساهمين فى إنهاء مشروعات الإحلال والتجديد لمدارس الكوبانية

ووجه المحافظ إلى تكريم عماد حفظى رفق سليمان مدير قسم التعليم الفني بإدارة أسوان التعليمية فى المجلس التنفيذى القادم

للمحافظ فى إنهاء مشروعات الإحلال والتجديد لمدارس الكوبانية.

فيما تم إهداء درع مدرسة الكوبانية الثانوية الصناعية المشتركة لمحافظ أسوان تقديراً وعرفاناً لإفتتاح هذا الصرح التعليمى المتميز.



وتواصل محافظة أسوان جهودها للإرتقاء بالمنظومة التعليمية من خلال التوسع فى إنشاء المدارس الجديدة وتطوير وإحلال وتجديد المدارس القائمة ، بما يساهم فى إستيعاب الزيادة الطلابية وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومتطورة ، وتحسين مستوى الخدمات التعليمية المقدمة لأبناء زهرة الجنوب .