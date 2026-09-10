قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم: القيادة السياسية مهتمة بالمعلم وتأهيله وتحسين أوضاعه الاقتصادية
نزل 15 جنيه.. سعر الذهب في الصاغة الآن
استخدموا ألقابا مخالفة للحقيقة.. الحكومة: أعضاء اللجان الاستشارية ليسوا مستشارين لرئيس الوزراء
وزير التعليم: نظام البكالوريا سيخفف الضغط عن أكثر من 900 ألف أسرة مصرية
بعد غياب بسبب وعكة صحية.. أحمد موسى يعود لتقديم برنامجه على صدى البلد السبت المقبل
مجلس الوزراء: أعضاء اللجان الاستشارية ليسوا مستشارين لرئيس الوزراء ولا يمتلكون أي صفة رسمية
سعيد لأنه لم يذهب إليهم.. جيرارد يحتفل بفشل آرسنال في ضم ألفاريز
وزير التعليم: تطوير 160 منهجًا دراسيًا خلال العام الدراسي 2026/ 2027
وزير التعليم : انخفاض نسبة الطلاب الذين يعانون من ضعف القراءة والكتابة لـ13.9%
أنقذوا تايلاند.. احتجاجات متواصلة ضد السياح الإسرائيليين في بانكوك
مستلزمات طبية بـ 555 ألف دولار.. ننشىر حيثيات المحكمة في اتهام 5 موظفين بوزارة الصحة |خاص
وزير التعليم: نسبة حضور الطلاب ارتفعت لـ87%..وكثافات الفصول انخفضت لـ41 في ابتدائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يفتتح مدرستين بقرية الكوبانية استعداداً للعام الدراسى الجديد

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

افتتح المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، مدرستى الكوبانية الثانوية الصناعية المشتركة " عبد الشكور حجازى الثانوية الصناعية " ، والشهيد أحمد عبده إبراهيم الإعدادية.

فى ضوء الجهود المكثفة لإستقبال العام الدراسى الجديد 2026/2027 ، ووفقاً لمستهدفات رؤية مصر 2030 فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى.

وذلك وسط حضور القيادات الطبيعية وأهالى قرية الكوبانية ، وبمشاركة النائب هلال الدندراوى عضو مجلس النواب ، والدكتور ربيع أبو يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم ، وصافيناز محمد إبراهيم وكيل الوزارة الأسبق ، والمهندس محمد حسين مدير عام منطقة أسوان للأبنية التعليمية، وعادل جادو الأمين العام للإتحاد المحلى لنقابات عمال أسوان.

مدرسة الثانوية الصناعية تستوعب 216 طالباً وطالبة
وتضم مدرسة عبد الشكور حجازى الثانوية الصناعية التى تم تنفيذ مشروع الإحلال وللتجد 6 فصول دراسية تستوعب 216 طالباً وطالبة ، ومقامة على مساحة 2500 م2 ، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 32 مليوناً و 552 ألف جنيه ، وتتكون من دور أرضى و3 أدوار علوية ، بما يساهم فى دعم منظومة التعليم الفنى وتوفير بيئة تعليمية متطورة لأبناء القرية والمناطق المحيطة بها .

إحلال وتجديد مدرسة الشهيد أحمد عبده إبراهيم


كما شملت الجولة إفتتاح مدرسة الشهيد أحمد عبده إبراهيم الإعدادية ، والتى تم تنفيذ مشروع الإحلال والتجديد لها ، وتضم 9 فصول دراسية تستوعب 293 طالباً وطالبة ، ومقامة على مساحة 1089 م2 ، وبتكلفة تصل إلى 16 مليوناً و 496 ألف جنيه ، وتتكون من دور أرضى و4 أدوار علوية ، بما يرفع من كفاءة المنشأة التعليمية ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للطلاب .

التنسيق لإعتماد المدرسة الفنية كمدرسة تكنولوجية صناعية 
أوضح المهندس عمرو لاشين بأنه سيتم التنسيق مع نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى الدكتور أيمن بهاء لإعتماد مدرسة الكوبانية الثانوية الصناعية كمدرسة تكنولوجية صناعية لزيادة التخصصات بها ، والإستثمار الأمثل للعملية التعليمية.

دعم التعليم وتحسين مستوى الخدمات لأبناء الكوبانية
وأشار محافظ أسوان إلى أن التوسع فى إنشاء المدارس الجديدة ورفع كفاءة المدارس القائمة يأتى ضمن جهود الدولة المصرية ممثلة فى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بقيادة السيد محمد عبد اللطيف ، وأيضاً الهيئة العامة للأبنية التعليمية بقيادة اللواء مهندس يسري سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة للإرتقاء بالمنظومة التعليمية ، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة لأبنائنا الطلاب ، بما يساهم فى تحقيق جودة العملية التعليمية وتحسين مستوى التحصيل الدراسى ، مؤكداً استمرار العمل على تلبية إحتياجات المواطنين فى مختلف القرى والمراكز وفقاً للإمكانيات المتاحة .

أهالى الكوبانية يشكرون القيادة السياسية ومحافظ أسوان
فيما قدم أهالى قرية الكوبانية شكرهم وتقديرهم لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، لما يتم تنفيذه على أرض الواقع من مشروعات تستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم ، معربين عن سعادتهم بإفتتاح المدرستين الجديدتين .
كما وجه الأهالى الشكر للمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، لحرصه على إفتتاح المدارس الجديدة ، والإستماع إلى مطالبهم وإحتياجاتهم ، وتكليف المسئولين بالعمل على تلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة .

تكريم المساهمين فى إنهاء مشروعات الإحلال والتجديد لمدارس الكوبانية
ووجه المحافظ إلى تكريم عماد حفظى رفق سليمان مدير قسم التعليم الفني بإدارة أسوان التعليمية فى المجلس التنفيذى القادم
للمحافظ فى إنهاء مشروعات الإحلال والتجديد لمدارس الكوبانية. 
فيما تم إهداء درع مدرسة الكوبانية الثانوية الصناعية المشتركة لمحافظ أسوان تقديراً وعرفاناً لإفتتاح هذا الصرح التعليمى المتميز.


وتواصل محافظة أسوان جهودها للإرتقاء بالمنظومة التعليمية من خلال التوسع فى إنشاء المدارس الجديدة وتطوير وإحلال وتجديد المدارس القائمة ، بما يساهم فى إستيعاب الزيادة الطلابية وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومتطورة ، وتحسين مستوى الخدمات التعليمية المقدمة لأبناء زهرة الجنوب .

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة أسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دان وحسام حسن

أقنعه لوجوه قذرة.. زوجة حسام حسن تثير الجدل برسالة غامضة بعد أنباء الطلاق

دان ادم

زوجة حسام حسن تحذف صورها معه بعد طلبها الطلاق

حسام حسن وزوجته

زوجة حسام حسن تفجر مفاجأة: حاولت إنهاء الخلافات وديًا.. «ولأول مرة ألجأ للمحاكم»

مشغولات ذهبية

الجرام يُسجل 7211 جنيهًا للشراء.. سعر الذهب اليوم الخميس

بدء الدراسة

مفيش تأجيل.. بدء الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة السبت بهذه المحافظات

الدولار

عقب ارتفاعه.. أسعار صرف الدولار اليوم الخميس في البنوك

الاهلي

مواعيد مباريات الجولة الخامسة للدوري المصري الممتاز

نور الدين زكي

بطل كمال أجسام: حصلت على ذهبية وفضية وعدت لمصر لأجد نفسي راسبًا في 4 مواد

ترشيحاتنا

بيراميدز

بيراميدز يحافظ على نظافة شباكه ويتصدر قائمة أقوى دفاعات الدوري المصري

عموتة

عموتة يرفض إذاعة مباراة أهلي بنغازي ويفرض السرية قبل مواجهة أبو قير للأسمدة

أحمد فتوح

عبد الناصر محمد: حديث فتوح الإعلامي لن يأخذ أكبر من حجمه

بالصور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

بعد تصدرها التريند.. معلومات لا يعرفها الكثيرون عن دان آدم زوجة حسام حسن

دان ادم
دان ادم
دان ادم

بعد اعترافاته الأخيرة.. صور أحمد فهمي وأميرة فراج تثير الجدل بالسوشيال ميديا

احمد فهمي وأميرة فراج
احمد فهمي وأميرة فراج
احمد فهمي وأميرة فراج

دان آدم تفجر مفاجأة: طلبت النهاية بالود.. وسأضطر للجوء إلى المحاكم

دان ادم
دان ادم
دان ادم

فيديو

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد