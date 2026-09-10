أخبار أسوان.. متابعة لجاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد..وحملات بيطرية وللنظافة وإزالة التعديات

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأربعاء الموافق: 9/9/2026 أحداث متنوعة.

أكد المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، الحرص الدائم والمستمر للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن الأسوانى، من خلال تكثيف الجهود للاهتمام بالنظافة العامة ورفع المخلفات وتفريغ الصناديق والحاويات من القمامة بمختلف المناطق والأحياء السكنية.

https://www.elbalad.news/7101186

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولاته الميدانية الصباحية، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والمناطق السكنية المختلفة، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتعامل الفورى مع أى مشكلات أو ملاحظات على أرض الواقع .

https://www.elbalad.news/7101192

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة، بإشراف محمد عبد العزيز رئيس المدينة، بتنفيذ جولات ميدانية على عدد من المدارس، حيث قام ماهر خيرى رئيس قرية التقرة بالمرور على عدد من المدارس، ومتابعة أعمال النظافة أمام المعهد الأزهرى بقرية أبو سمبل، بجانب متابعة جاهزية مدارس أبو سمبل الثانوية والإبتدائية، ومدارس قرى الآمال والحكمة ، ومدارس عبد الستار ميرغنى الإعدادية بقرية دابود ، ودهميت الثانوية التجارية .

https://www.elbalad.news/7101408

جهود متنوعة



تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية فى تنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، سواء بالبناء أو الزراعة ، ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ30، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحفاظ على حق الدولة والشعب فى أراضيها .

https://www.elbalad.news/7101417

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لقاءاته الدورية مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، بما يسهم فى دعم جهود التنمية والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان أن الإحتفال بعيد الفلاح الـ74 يمثل تجديداً لعهد الوفاء وتقديراً لعطاء أبناء الوطن من الفلاحين، الذين حملوا على عاتقهم مسئولية الحياة والإنتاج، وكانوا على مر العصور الحارس الأمين على ثروات مصر الزراعية .

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تواصل الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن تكثيف جهودها لتحويل توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان خلال جولاته الميدانية إلى واقع ملموس فى مجالات النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات، وإزالة الإشغالات والتعديات، ومتابعة حركة البيع والشراء داخل الأسواق، فضلاً عن متابعة المشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والاستماع إلى مطالب واحتياجات المواطنين والعمل على تلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة.

https://www.elbalad.news/7101412