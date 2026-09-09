قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يحيل تصريحات أمين صندوق الزمالك للشؤون القانونية | خاص
الحملة بدات بدري قوي.. شوبير يدافع عن عموتة ويحذر من رحيله
دار الإفتاء توضح كيفية التسوية بين الابن والبنت في الهبة حال الحياة
تراجعت 5 جنيهات.. انخفاض أسعار الدواجن البيضاء بالمزارع والأسواق
تظلمات بطاقات التموين 2026.. خطوات التقديم وأماكن تحديث البيانات
خلف الزناتي: تكريم وزير التعليم لصالحة ونادر رد اعتبار لكل معلمي مصر
مصر ودول عربية ترحب بقرار الحكومة البريطانية بحظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية
ضربة جديدة للفراعنة.. تريزيجيه يغيب شهرا بعد إصابته بمزق في الخلفية
وفاة اللواء خالد السخاوي .. وصلاة الجنازة بمسجد المندرة بالإسكندرية
أنباء عن مقـ تل قيادات عسكرية حوثية في غارة استهدفت اجتماعهم غرب مدينة تعز اليمنية
الأونروا: وقف إطلاق النار في غزة هش.. وأكثر من 1200 شهيد منذ بدايته
استقالة علي جابر من منصبه في مجموعة MBC.. ويواصل تعاونه مستشارا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تكثيف جهود النظافة ورفع المخلفات ومتابعة الأسواق والمشروعات بأسوان

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

تواصل الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن تكثيف جهودها لتحويل توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان خلال جولاته الميدانية إلى واقع ملموس فى مجالات النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات، وإزالة الإشغالات والتعديات، ومتابعة حركة البيع والشراء داخل الأسواق، فضلاً عن متابعة المشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والاستماع إلى مطالب واحتياجات المواطنين والعمل على تلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة.

متابعة الأسواق ومشروعات حياة كريمة بنصر النوبة
وفى مركز ومدينة نصر النوبة برئاسة محمد عبد العزيز، تم متابعة السوق الأسبوعى بقروى أبو سمبل، حيث تابع رجب برقى رئيس القرية منظومة ضبط أسعار السلع الغذائية والتأكد من توافرها وجودتها، بجانب متابعة مشروعات "حياة كريمة" بقرية توشكى وتنفيذ المطبات، فضلاً عن رفع 10 أطنان من مخلفات القمامة.

كما تابع عمرو عقل رئيس قرية قورتة أعمال مشروع الصرف الصحى بقرية قورتة ثالث، وأعمال إصلاح كابل الكهرباء الخاص ببرج شبكة الاتصالات، فيما تابع فتحى عبد اللطيف رئيس قرية عنيبة أعمال النظافة ورفع المخلفات بطريق عنيبة / مصمص ، فيما تابع يحيى عبد الفتاح رئيس قرية بلانة استكمال أعمال الرصف بطريق نصر النوبة من نجع الجزيرة حتى قرية أدندان، والبدء فى تنفيذ الطبقة السطحية .

رفع التراكمات وإستكمال أعمال الإنارة بأسوان


وفى مدينة أسوان، تابع محمد محمود ربيع نائب رئيس المدينة أعمال رفع التراكمات الناتجة عن توصيل مغذى لرافع مياه بغرب أسوان بالتنسيق مع شبكة الكهرباء، مع استكمال أعمال تركيب الإنارة .

إصلاح كسر خط المياه ورفع المخلفات بالسباعية
وفى مدينة السباعية، تابع آدم السيد سكرتير المدينة أعمال إصلاح الكسر المفاجئ بخط مياه الشرب بقطر 8 بوصات، بالشارع الزراعى الغربى القاهرة / أسوان، بالتنسيق مع شبكة مياه الشرب بالسباعية غرب، فيما تم تنفيذ أعمال مكثفة لرفع المخلفات والتراكمات وتحسين مستوى النظافة والمظهر الحضارى بالمدينة، وذلك بمتابعة شوقى مصطفى رئيس مركز ومدينة إدفو.

حملات نظافة ورقابة على الأسواق بالبصيلية
وفى مدينة البصيلية برئاسة عاطف كامل ، تم تنفيذ حملة موسعة للنظافة العامة شملت رفع الصناديق وتسوية بعض الطرق الداخلية وجرد الأتربة بالشارع العام ورش المياه ورفع المخلفات من الشوارع، بجانب المرور بالتنسيق مع مكتب تموين البصيلية على عدد من المحلات التجارية والسوبر ماركت للتأكد من صلاحية السلع والالتزام بالأسعار المعلنة، حيث أسفرت الحملة عن تحرير محضر لعدم الإعلان عن السعر .

كما تم خلال اللقاء الأسبوعى الإستماع إلى عدد من المطالب الجماهيرية ، ومن بينها إستكمال مشروع الصرف الصحى بالمدينة، مع التنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإتخاذ الإجراءات اللازمة .


تواصل الوحدات المحلية بأسوان جهودها اليومية لرفع مستوى النظافة وتحسين المظهر الحضارى ، وتشديد الرقابة على الأسواق ، ومتابعة المشروعات الخدمية والتنموية ، مع سرعة التعامل مع الأعطال والمشكلات الجماهيرية بما يسهم فى تحسين جودة الخدمات وتلبية إحتياجات المواطنين .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدفعة الخامسة لمسابقة 30 ألف معلم

"بلينك جديد"..التعليم تعلن انتهاء أزمة تعطل رابط نتيجة الدفعة الخامسة لمسابقة 30 ألف معلم

حسام حسن ودان ادم

دان زوجة حسام حسن تفاجئ الجميع برسالة غامضة بعد اتفاقهما على الطلاق

انقطاع المياه ـ صورة تعبيرية

قطع المياه عن 13 منطقة بالقاهرة بسبب كسر مفاجيء في خط المياه

فتوح

قرار مفاجئ من إدارة الزمالك بشأن تجديد عقد أحمد فتوح

كشوف غير رسمية لنتيجة مسابقة 30 ألف معلم

إلتزموا برابطنا الرسمي|التعليم تحذر من تداول كشوف غير رسمية لنتيجة مسابقة 30 ألف معلم

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 5 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

تعتبر البطاطس من أكثر الأكلات التي لا غنى عنها في أي بيت، لكن أغلب طرق تحضيرها تعتمد على القلي في كمية كبيرة من الزيت،

البطاطس مش لازم تتحمر.. 7 طرق جديدة هتخليها طبقك المفضل

ميدو

ورطتوا النادي | ميدو يُهاجم إدارة الزمالك: 350 مليون جنيه خسائر .. كل من أخطأ سوف يُحاسب

ترشيحاتنا

الأونروا

مسؤول بالأونروا: مصر والهلال الأحمر المصري شريكان إستراتيجيان في دعم الوكالة

جانب من اللقاء

محمد طعيمة يكشف كواليس «خلصانة بشياكة»: مكي أكلني رنجة وريم مصطفى «مزجانجية»

جانب من اللقاء

حسام سعيد يكشف كواليس تعاونه مع تامر عاشور.. مفاجآت غنائية جديدة

بالصور

رئيس البيت الفني للمسرح يجتمع بمديري الفرق في مسرح مصر

البيت الفني للمسرح
البيت الفني للمسرح
البيت الفني للمسرح

بـ هوت شورت.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة ملفتة

شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة ملفتة
شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة ملفتة
شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة ملفتة

نسرين أمين تثير الجدل بإطلالتها الأخيرة

نسرين أمين تثير الجدل بإطلالتها الاخيرة
نسرين أمين تثير الجدل بإطلالتها الاخيرة
نسرين أمين تثير الجدل بإطلالتها الاخيرة

طريقة عمل فطيرة اللحمة المفرومة في الطاسة.. من غير فرن

فطيرة
فطيرة
فطيرة

فيديو

جزيرة الثعابين

جزيرة الثعابين.. المكان الذي يُمنع البشر من دخوله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

المزيد