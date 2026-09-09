تكثيف جهود النظافة ورفع المخلفات ومتابعة الأسواق والمشروعات بأسوان

تواصل الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن تكثيف جهودها لتحويل توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان خلال جولاته الميدانية إلى واقع ملموس فى مجالات النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات، وإزالة الإشغالات والتعديات، ومتابعة حركة البيع والشراء داخل الأسواق، فضلاً عن متابعة المشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والاستماع إلى مطالب واحتياجات المواطنين والعمل على تلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة.

متابعة الأسواق ومشروعات حياة كريمة بنصر النوبة

وفى مركز ومدينة نصر النوبة برئاسة محمد عبد العزيز، تم متابعة السوق الأسبوعى بقروى أبو سمبل، حيث تابع رجب برقى رئيس القرية منظومة ضبط أسعار السلع الغذائية والتأكد من توافرها وجودتها، بجانب متابعة مشروعات "حياة كريمة" بقرية توشكى وتنفيذ المطبات، فضلاً عن رفع 10 أطنان من مخلفات القمامة.

كما تابع عمرو عقل رئيس قرية قورتة أعمال مشروع الصرف الصحى بقرية قورتة ثالث، وأعمال إصلاح كابل الكهرباء الخاص ببرج شبكة الاتصالات، فيما تابع فتحى عبد اللطيف رئيس قرية عنيبة أعمال النظافة ورفع المخلفات بطريق عنيبة / مصمص ، فيما تابع يحيى عبد الفتاح رئيس قرية بلانة استكمال أعمال الرصف بطريق نصر النوبة من نجع الجزيرة حتى قرية أدندان، والبدء فى تنفيذ الطبقة السطحية .

رفع التراكمات وإستكمال أعمال الإنارة بأسوان



وفى مدينة أسوان، تابع محمد محمود ربيع نائب رئيس المدينة أعمال رفع التراكمات الناتجة عن توصيل مغذى لرافع مياه بغرب أسوان بالتنسيق مع شبكة الكهرباء، مع استكمال أعمال تركيب الإنارة .

إصلاح كسر خط المياه ورفع المخلفات بالسباعية

وفى مدينة السباعية، تابع آدم السيد سكرتير المدينة أعمال إصلاح الكسر المفاجئ بخط مياه الشرب بقطر 8 بوصات، بالشارع الزراعى الغربى القاهرة / أسوان، بالتنسيق مع شبكة مياه الشرب بالسباعية غرب، فيما تم تنفيذ أعمال مكثفة لرفع المخلفات والتراكمات وتحسين مستوى النظافة والمظهر الحضارى بالمدينة، وذلك بمتابعة شوقى مصطفى رئيس مركز ومدينة إدفو.

حملات نظافة ورقابة على الأسواق بالبصيلية

وفى مدينة البصيلية برئاسة عاطف كامل ، تم تنفيذ حملة موسعة للنظافة العامة شملت رفع الصناديق وتسوية بعض الطرق الداخلية وجرد الأتربة بالشارع العام ورش المياه ورفع المخلفات من الشوارع، بجانب المرور بالتنسيق مع مكتب تموين البصيلية على عدد من المحلات التجارية والسوبر ماركت للتأكد من صلاحية السلع والالتزام بالأسعار المعلنة، حيث أسفرت الحملة عن تحرير محضر لعدم الإعلان عن السعر .

كما تم خلال اللقاء الأسبوعى الإستماع إلى عدد من المطالب الجماهيرية ، ومن بينها إستكمال مشروع الصرف الصحى بالمدينة، مع التنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإتخاذ الإجراءات اللازمة .



تواصل الوحدات المحلية بأسوان جهودها اليومية لرفع مستوى النظافة وتحسين المظهر الحضارى ، وتشديد الرقابة على الأسواق ، ومتابعة المشروعات الخدمية والتنموية ، مع سرعة التعامل مع الأعطال والمشكلات الجماهيرية بما يسهم فى تحسين جودة الخدمات وتلبية إحتياجات المواطنين .