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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فى أسوان.. جولات ميدانية لمتابعة جاهزية المدارس استعدادا للعام الدراسى الجديد

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة، بإشراف محمد عبد العزيز رئيس المدينة، بتنفيذ جولات ميدانية على عدد من المدارس، حيث قام ماهر خيرى رئيس قرية التقرة بالمرور على عدد من المدارس، ومتابعة أعمال النظافة أمام المعهد الأزهرى بقرية أبو سمبل، بجانب متابعة جاهزية مدارس أبو سمبل الثانوية والإبتدائية، ومدارس قرى الآمال والحكمة ، ومدارس عبد الستار ميرغنى الإعدادية بقرية دابود ، ودهميت الثانوية التجارية .

ويأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، بمواصلة رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بالتنسيق مع مديرى الإدارات التعليمية، للمرور الميدانى على المدارس والتأكد من جاهزيتها الكاملة لإستقبال أبنائنا الطلاب مع إنطلاق العام الدراسى الجديد 2026/2027 .

تكثيف أعمال النظافة والإنارة بالبصيلية


كما قام عاطف كامل رئيس الوحدة المحلية لمدينة البصيلية بالمرور على عدد من المدارس لمتابعة أعمال التجهيز والإستعداد للعام الدراسى الجديد، والوقوف على مستوى النظافة العامة داخل المدارس ومحيطها، ورفع الإشغالات، ومتابعة أعمال الإنارة وتهيئة البيئة المحيطة، وشملت الجولة مدارس الزوايدية الإعدادية والإبتدائية والبصيلية الثانوية، مع استمرار المتابعة اليومية وسرعة التعامل مع أى ملاحظات أو إحتياجات.

رفع المخلفات وتحسين البيئة المحيطة بمدارس السباعية
وفى مدينة السباعية، تم المرور على عدد من المدارس، من بينها مدرسة السباعية الثانوية بنين، وذلك بمتابعة من شوقى مصطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، وآدم السيد سكرتير مدينة السباعية، حيث تم رفع ونقل المخلفات ومخلفات الأشجار من داخل وخارج أسوار المدرسة، وجرد الأتربة، فضلاً عن تقديم الدعم النفسى والمعنوى للعاملين .


تواصل الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم جهودها الميدانية لرفع كفاءة المدارس، وتحسين مستوى النظافة والإنارة ورفع الإشغالات بمحيطها، بما يضمن توفير بيئة تعليمية مناسبة وجاهزية المدارس لإستقبال الطلاب مع إنطلاق العام الدراسى الجديد 2026/2027.

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