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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يهنئ الفلاحين في عيدهم الـ 74

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان أن الإحتفال بعيد الفلاح الـ74 يمثل تجديداً لعهد الوفاء وتقديراً لعطاء أبناء الوطن من الفلاحين، الذين حملوا على عاتقهم مسئولية الحياة والإنتاج، وكانوا على مر العصور الحارس الأمين على ثروات مصر الزراعية .

ويأتى ذلك فى إطار حرص الدولة المصرية على دعم القطاع الزراعى وتعزيز دور الفلاح المصرى باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائى والتنمية المستدامة .

تهنئة وتقدير للفلاح المصرى
وفى هذه المناسبة، قدم محافظ أسوان خالص التهانى والتحية إلى جموع الفلاحين والمزارعين، مؤكداً أنهم يمثلون الركيزة الأساسية للأمن الغذائى وحجر الزاوية فى بناء الإقتصاد الوطنى، وأن الفلاح المصرى بعرقه وإخلاصه كان ولا يزال عماد النهضة الزراعية والتنموية .

دعم مطالب المزارعين وتلبية إحتياجاتهم


وأشار المحافظ إلى أن الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى تضع الفلاح فى صدارة أولوياتها، مؤكداً أنه منذ توليه مسئولية المحافظة يتم وضع مطالب وإحتياجات المزارعين فى مقدمة أولويات العمل التنفيذى، مع الحرص على التعامل مع أى مشكلة تظهر أولاً بأول، بالتنسيق مع وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى بقيادة الوزير علاء فاروق، ووزارة الموارد المائية والرى بقيادة الدكتور هانى سويلم، وكافة الجهات المعنية، بما يتواكب مع إهتمام الحكومة بدعم المزارعين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم .

نائب المحافظ يشارك فى إحتفالية عيد الفلاح


وفى هذا الإطار، شارك أسامة رزق داود نائب المحافظ فى الحفل الذى أقيم بهذه المناسبة بمكتبة مصر العامة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والجامعية والنقابية والمجتمعية والعمالية، وممثلى مزارعى "زهرة الجنوب " .

وأكد نائب المحافظ أن محافظة أسوان تفخر بما يقدمه مزارعوها من نماذج مضيئة فى العطاء، لافتاً إلى أن المحافظة تعد إحدى المحافظات الرائدة فى مجال الإنتاج والتصدير للأسواق المحلية والعالمية، فيما يجسد صغار المزارعين قيمة الإنتماء من خلال الصبر والعمل، ويعكسون إرادة صلبة فى مواجهة مختلف التحديات.

تكريم المزارعين المتميزين
ووجه نائب المحافظ التحية والتقدير لكل فلاح مصرى عامة، ومزارعى أسوان بصفة خاصة، لما يبذلونه من جهد مخلص فى خدمة الوطن .

وفى ختام الإحتفال، قام نائب محافظ أسوان بتسليم شهادات التقدير والدروع للمزارعين المتميزين، تقديراً لما حققوه من إنجازات بارزة فى توريد المحاصيل المختلفة، ليكونوا قدوة ونماذج مشرفة للأجيال القادمة .


التأكيد على دعم الفلاحين والمزارعين حيث يأتى ذلك فى مقدمة أولويات العمل التنفيذى، مع مواصلة التنسيق مع الجهات المعنية لتلبية مطالبهم، ودعم القطاع الزراعى وتعزيز قدرته على تحقيق الأمن الغذائى والتنمية بالمحافظة.

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