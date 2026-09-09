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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسوان.. تحصين 47.7 ألف رأس ماشية وطائر وعلاج أكثر من 14 ألف حالة

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

تواصل مديرية الطب البيطرى بأسوان جهودها للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة، والإرتقاء بمستوى الخدمات البيطرية المقدمة للمواطنين والمربين، وحماية الصحة العامة وذلك بناءاً على توجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان .

وفى هذا الإطار شهدت مديرية الطب البيطرى بأسوان وذلك بقيادة الدكتور جمعة مكى مدير عام المديرية تنفيذ العديد من الجهود خلال شهر أغسطس المنقضى ، والتى شملت مجالات الوقاية والعلاج والرعاية والرقابة والتوعية بمختلف مراكز المحافظة .

ففى مجال الوقاية البيطرية
تم تحصين 17,715 حيواناً و30 ألف طائر ضد عدد من الأمراض الوبائية، إلى جانب سحب عينات من المزارع وإرسالها للمعامل للتأكد من سلامة الثروة الداجنة، كما تم تنفيذ أعمال الترصد الوبائى لـ 1,074 حيواناً و1,299 طائراً من خلال المرور على القرى والمنازل والأسواق، دون رصد أى بؤر إشتباه .

وفى مجال الرعاية والعلاج.
تم تشخيص وعلاج 14,078 حالة من خلال الوحدات البيطرية والقوافل العلاجية، مع تنفيذ 14 قافلة علاجية إستهدفت 12 قرية، فضلاً عن التعامل مع 711 حالة فى مجال الرعاية التناسلية، وتنفيذ أعمال الفحص ومتابعة حالات الحمل وعلاج الحالات التناسلية، بالإضافة إلى تلقيح 500 أنثى صناعياً من الأبقار والجاموس.

وفى مجال المجازر والرقابة على اللحوم 
تم الكشف على 1,376 ذبيحة داخل 13 مجزراً بمختلف مراكز المحافظة، كما تم تكثيف الحملات التفتيشية على محلات الجزارة والهايبر ماركت والسوبر ماركت، وأسفرت الحملات عن ضبط 1,022 كجم من المضبوطات المخالفة وتحرير 7 محاضر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

جهود متنوعة

كما شملت الجهود التأمين على 1,380 رأساً من الحيوانات، وترقيم وتسجيل 319 رأساً من الأبقار والجاموس، إلى جانب إصدار البطاقات الخاصة بها، بما يسهم فى الحفاظ على الثروة الحيوانية وحصرها ومتابعة حالتها.

وفى مجال الصحة العامة والأمراض المشتركة
تم إجراء الاختبارات والتحصينات اللازمة ضد أمراض البروسيلا والدرن، فضلاً عن تكثيف جهود مكافحة مرض السعار، حيث تم تحصين 294 كلباً حراً بالمجان ضد السعار فى 15 منطقة بمختلف مراكز المحافظة، مع تنفيذ أعمال تعقيم للكلاب، والتعامل مع الكلاب الحرة فى إطار أعمال الرفق بالحيوان والتراخيص .

وفى مجال التوعية والإرشاد البيطرى
تم تنفيذ 177 نشاطاً إرشادياً، تضمنت 175 ندوة تناولت موضوعات الوقاية والرعاية والتناسليات والتلقيح الصناعى والمجازر والتأمين والترقيم والتسجيل، بالإضافة إلى التوعية بمخاطر السعار والأمراض المشتركة وإنفلونزا الطيور، بما يسهم فى رفع الوعى لدى المواطنين والمربين .


تواصل مديرية الطب البيطرى بأسوان جهودها المتواصلة فى مجالات الوقاية والعلاج والرقابة والإرشاد، للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة، ودعم المربين، وتعزيز منظومة الأمن الغذائى، والحد من انتشار الأمراض المشتركة، بما يساهم فى حماية صحة وسلامة المواطنين .

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