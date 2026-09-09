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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حسام سعيد يكشف كواليس تعاونه مع تامر عاشور.. مفاجآت غنائية جديدة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

كشف الشاعر حسام سعيد كواليس تعاونه مع الفنان تامر عاشور، مشيدًا بقدراته الصوتية وتنوعه في تقديم مختلف الألوان الغنائية، مؤكدًا أن نجاحه لا يقتصر على الأغاني الدرامية الحزينة، وإنما يمتلك إحساسًا مميزًا يمكنه من تقديم الأغاني الرومانسية والوصول بمشاعرها إلى الجمهور.

وتحدث حسام سعيد عن النجاحات التي حققها تعاونه مع تامر عاشور في عدد من الأغاني، من بينها «خليني في حضنك» و«حبك رزق»، كاشفًا عن وجود تعاونات فنية جديدة تجمعهما خلال الفترة المقبلة.

حسام سعيد: تامر عاشور صوت مميز في كل الألوان

وقال حسام سعيد، خلال لقائه مع شريف بديع وسارة سامي في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن تامر عاشور يمتلك صوتًا مميزًا يؤهله لتقديم مختلف الألوان الغنائية، وليس اللون الدرامي الحزين فقط.

وأوضح أن تامر عاشور اشتهر بشكل كبير بتقديم الأغاني الدرامية، إلا أن قدراته الصوتية وإحساسه يسمحان له بخوض تجارب غنائية متنوعة، خاصة في اللون الرومانسي.

وأضاف: «تامر عاشور صوت مميز في كل الألوان، هو مشهور في الدراما ومميز فيها، ولكن صوته يستحمل كل الألوان الغنائية، وعنده حتة الشجن دي، والشجن دي بتليق كمان على الأغاني الرومانسية مش بس الدراما».

«خليني في حضنك» و«حبك رزق».. تعاونات حققت نجاحًا

وأشار حسام سعيد إلى النجاح الذي حققته أغنيتا «خليني في حضنك» و«حبك رزق»، مؤكدًا أن التعاون مع تامر عاشور أثبت قدرته على تقديم الأغاني الرومانسية بإحساس يصل إلى المستمع.

ولفت إلى أن اختيار الصوت المناسب للأغنية يمثل عاملًا أساسيًا في نجاحها، خاصة عندما يستطيع المطرب نقل المشاعر الموجودة في الكلمات والألحان بصورة صادقة للجمهور.

حسام سعيد: إحساس الأغنية أهم حاجة

وشدد الشاعر حسام سعيد على أن أهم عنصر في نجاح أي أغنية هو قدرة المطرب على توصيل إحساسها إلى الجمهور، معتبرًا أن تامر عاشور يتميز بشكل خاص في هذه النقطة.

وقال: «الأغنية أهم حاجة فيها الإحساس يوصل، وتامر عاشور مميز في الحتة دي، إنه هو يقدر يوصل إحساس الأغنية».

تعاونات جديدة في الفترة المقبلة

وكشف حسام سعيد عن وجود تعاونات فنية جديدة تجمعه بتامر عاشور خلال الفترة المقبلة، ما يفتح الباب أمام أعمال غنائية جديدة تجمع بين كلماته وصوت تامر عاشور.

الفنان تامر عاشور الشاعر حسام سعيد «أنا وهو وهي»

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