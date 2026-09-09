مسؤول بالأونروا: مصر والهلال الأحمر المصري شريكان إستراتيجيان في دعم الوكالة

قال رولاند فريدريش، الرئيس المؤقت للمكتب التمثيلي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في القاهرة، إن الوكالة لا تُعد فقط أكبر مؤسسة إنسانية على الأرض، بل تضم أكثر من 10 آلاف و500 موظف وموظفة يعملون يوميًا، وهي تُعد كذلك أكبر مؤسسة تقدم الخدمات الصحية والتعليمية في قطاع غزة.

وأضاف، خلال لقاء مع شيرين مجدي، مراسلة قناة «إكسترا نيوز»، أن الأونروا تتقدم بجزيل الشكر إلى جمهورية مصر العربية على الدعم الذي تقدمه للوكالة، سواء من جانب الحكومة المصرية أو الهلال الأحمر المصري، الذي وصفه بأنه «شريك استراتيجي» للأونروا.

وأوضح أن الأونروا تتعاون مباشرا مع الهلال الأحمر المصري من أجل دخول المساعدات، وبالطبع فإن الدعم السياسي من مصر يساعدهم كثيرًا.

وتابع: "نعاني من عجز مالي بقيمة 100 مليون دولار حتى اليوم، وهذا يؤثر على خدماتنا في الأقاليم الخمسة، وليس في قطاع غزة فقط".

خدمات الأونروا

وأكد أنه لولا وجود تمويل إضافي يتم توفيره، فإن المتضرر في النهاية سيكون أهل غزة، وكل المستفيدين من خدمات الأونروا في الأقاليم الخمسة، وهذا يتطلب مزيدًا من الجهود الإضافية، خاصة من الدول العربية.