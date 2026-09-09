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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمد طعيمة يكشف كواليس «خلصانة بشياكة»: مكي أكلني رنجة وريم مصطفى «مزجانجية»

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

كشف الفنان محمد طعيمة كواليس الأجواء التي عاشها فريق عمل مسلسل «خلصانة بشياكة» خلال فترة التصوير، مستعيدًا عددًا من المواقف الطريفة التي جمعته بالفنان أحمد مكي وأوس أوس، بالتزامن مع أيام التصوير الطويلة التي امتدت لعدة أشهر وسط أجواء الشتاء.

وتحدث محمد طعيمة عن طبيعة العمل خلف الكاميرات، مؤكدًا أن فترة التصوير كانت مليئة بالمواقف واللحظات التي جمعت أبطال المسلسل خارج إطار المشاهد، خاصة مع طول ساعات العمل واستمرار التصوير خلال فصل الشتاء.

محمد طعيمة: تصوير «خلصانة بشياكة» استمر 5 شهور

وقال محمد طعيمة، خلال لقائه مع سارة سامي وشريف بديع في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «تعبنا كلنا في يوم كنا في التصوير في خلصانة بشياكة، تعبنا قوي، قعدنا 5 شهور خدنا الشتا كله».

وأوضح أن فترة التصوير كانت طويلة وشاقة، إلا أن الأجواء بين فريق العمل ساهمت في تخفيف ضغط ساعات العمل، وتحولت الكثير من المواقف اليومية إلى ذكريات طريفة لا تزال عالقة في ذاكرته.

أحمد مكي.. «مزجانجي» في الأكل

وكشف طعيمة عن جانب طريف من شخصية أحمد مكي بعيدًا عن التمثيل، موضحًا أنه يهتم كثيرًا بالطعام ويحرص على اختيار ما يتناوله خلال أيام التصوير.

وقال طعيمة: «مكي مزجانجي في الأكل بشكل مش طبيعي، على إيده أنا أكلت رنجة ما أكلتهاش في حياتي».

وأضاف أن وجود الفنان بيومي فؤاد في تلك الفترة كان سببًا في توفير بعض الوجبات لفريق العمل، موضحًا: «وقتها كان بيومي فؤاد عنده مطعم، فالغدا ساعات كنا نبعت نجيب منه».

الفنان محمد طعيمة مسلسل «خلصانة بشياكة» الفنان أحمد مكي

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