أسوان.. إزالة 47 حالة تعد على أملاك الدولة

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية فى تنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، سواء بالبناء أو الزراعة ، ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ30، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحفاظ على حق الدولة والشعب فى أراضيها .

التنسيق التنفيذى والأمنى

تأتى هذه الجهود فى ظل التكليفات المستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض ، وبمتابعة من السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ ، وبالتعاون مع الأجهزة الشرطية والأمنية بقيادة اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان ، لضمان تنفيذ قرارات الإزالة بكل حسم وفاعلية .

تنوع حالات الإزالة

شملت الحملات إزالة تعديات على أراضى أملاك الدولة خارج المنظومة ، وحالات تعدى تم إزالتها لطلبات تقنين تم رفضها داخل منظومة القانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ ، وحالات تعدى فى المهد ، بالإضافة إلى حالات تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية ، فى إطار جهود الدولة للتصدى لكافة أشكال المخالفات والتعديات .

إزالة 26 حالة تعدى بمدينة أسوان



ففى مدينة أسوان، تم تنفيذ حملة مكبرة أسفرت عن إزالة 26 حالة تعدٍ بمساحة 5310 م2 ، منها 18 حالة ضمن المستهدف و8 حالات على أملاك الدولة بنطاق حى شرق المدينة، وذلك ، وتم ذلك فى حملة مكبرة بمشاركة الجهات الأمنية بقيادة اللواء أسامة حتاته مساعد مدير الأمن ، ونجار عبد الرحمن نائب رئيس المدينية ، فضلاً عن ياسر حمدى رئيس حى شرق ، وعمرو عوض مدير المتغيرات المكانية .

إزالة 11 حالة وفتح طريق مدرسة بإدفو

وفى مركز ومدينة إدفو برئاسة شوقى مصطفى، تم إزالة 11 حالة تعدى ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتعدين، كما تم إزالة حالة تعدٍ على حرم الطريق المؤدى إلى مدرسة جزيرة الفوزة، وفتح الطريق أمام حركة المواطنين والطلاب، بما يضمن سهولة الوصول إلى المدرسة والحفاظ على سلامتهم.

إزالة 10 حالات بالبصيلية

وفى مدينة البصيلية برئاسة عاطف كامل، تم تنفيذ حملة لإزالة 10 حالات تعدٍ بمساحة 2,093 م² بمناطق الشرفا والشماخية، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية.



تواصل محافظة أسوان حملاتها المكثفة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، والتعامل الفورى مع المخالفات، بما يعزز سيادة القانون ويحافظ على حق الدولة فى أراضيها ، ويضمن إستعادة المظهر الحضارى وفتح الطرق أمام حركة المواطنين .