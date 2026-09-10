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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

"لاشين" يتفقد قرية غرب أسوان ويوجه بسرعة رفع التراكمات

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بجولة تفقدية داخل قرية غرب أسوان ، للوقوف ميدانياً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة الأعمال الجارية بالقرية ، وذلك فى إطار حرصه على المتابعة الميدانية والتعامل السريع مع مطالب وإحتياجات الأهالى .

توجيهات بسرعة رفع التراكمات وتمهيد الطريق
وأثناء جولته التفقدية برفقة النائب هلال الدندراوى عضو مجلس النواب ، وبمشاركة أهالى القرية ، وجه المهندس عمرو لاشين الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، بقيادة محمد محمود ربيع نائب رئيس المدينة بالمتابعة اليومية للمقاول المختص برفع التراكمات والمخلفات الناتجة عن تنفيذ مشروع تركيب الكابلات الكهربائية الخاصة بأعمدة الإنارة بالقرية ، مع سرعة الإنتهاء من أعمال رفعها أولاً بأول  .

تكثيف المعدات لسرعة الإنتهاء من الأعمال والبدء فى الرصف


وكلف المحافظ بتكثيف تواجد المعدات اللازمة ، من خلال الدفع بأكثر من لودر وعربة ، لسرعة الإنتهاء من أعمال رفع التراكمات بدايةً من مدخل القرية ، يعقب ذلك تمهيد الطريق بالكامل ، تمهيداً للبدء فى أعمال الرصف ، بما يسهم فى تحسين مستوى الطرق وتيسير حركة المواطنين والمركبات داخل القرية  .

مراجعة أعمدة الإنارة وتوفير الأمان للأهالى
كما تابع المهندس عمرو لاشين ما تم تنفيذه من أعمال صيانة ومراجعة لأعمدة الإنارة بالقرية ، والتأكد من كفاءتها والقيام بإنارتها ، بما يسهم فى توفير الأمان والسلامة لأهالى غرب أسوان أثناء الدخول والخروج ، وتحسين مستوى الإنارة العامة بالقرية .


تواصل محافظة أسوان جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات بقرى المحافظة من خلال المتابعة الميدانية المستمرة ، وسرعة التعامل مع الملاحظات واحتياجات المواطنين ، مع تكثيف الأعمال والمعدات لرفع كفاءة الطرق والإنارة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالى القرى .

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