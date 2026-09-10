"لاشين" يتفقد قرية غرب أسوان ويوجه بسرعة رفع التراكمات

قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بجولة تفقدية داخل قرية غرب أسوان ، للوقوف ميدانياً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة الأعمال الجارية بالقرية ، وذلك فى إطار حرصه على المتابعة الميدانية والتعامل السريع مع مطالب وإحتياجات الأهالى .

توجيهات بسرعة رفع التراكمات وتمهيد الطريق

وأثناء جولته التفقدية برفقة النائب هلال الدندراوى عضو مجلس النواب ، وبمشاركة أهالى القرية ، وجه المهندس عمرو لاشين الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، بقيادة محمد محمود ربيع نائب رئيس المدينة بالمتابعة اليومية للمقاول المختص برفع التراكمات والمخلفات الناتجة عن تنفيذ مشروع تركيب الكابلات الكهربائية الخاصة بأعمدة الإنارة بالقرية ، مع سرعة الإنتهاء من أعمال رفعها أولاً بأول .

تكثيف المعدات لسرعة الإنتهاء من الأعمال والبدء فى الرصف



وكلف المحافظ بتكثيف تواجد المعدات اللازمة ، من خلال الدفع بأكثر من لودر وعربة ، لسرعة الإنتهاء من أعمال رفع التراكمات بدايةً من مدخل القرية ، يعقب ذلك تمهيد الطريق بالكامل ، تمهيداً للبدء فى أعمال الرصف ، بما يسهم فى تحسين مستوى الطرق وتيسير حركة المواطنين والمركبات داخل القرية .

مراجعة أعمدة الإنارة وتوفير الأمان للأهالى

كما تابع المهندس عمرو لاشين ما تم تنفيذه من أعمال صيانة ومراجعة لأعمدة الإنارة بالقرية ، والتأكد من كفاءتها والقيام بإنارتها ، بما يسهم فى توفير الأمان والسلامة لأهالى غرب أسوان أثناء الدخول والخروج ، وتحسين مستوى الإنارة العامة بالقرية .



تواصل محافظة أسوان جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات بقرى المحافظة من خلال المتابعة الميدانية المستمرة ، وسرعة التعامل مع الملاحظات واحتياجات المواطنين ، مع تكثيف الأعمال والمعدات لرفع كفاءة الطرق والإنارة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالى القرى .