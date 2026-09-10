محافظ أسوان يتفقد الموقع المقترح لتوسعات المقابر فى قرية الكوبانية

حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، عقب إفتتاحه لمدارس الكوبانية الثانوية الصناعية ، والشهيد أحمد عبده إبراهيم الإعدادية ، على مرافقة أهالى القرية لتفقد الموقع المقترح لإقامة توسعات جديدة للمقابر الخاصة بالقرية

دراسة الموقع المقترح لتلبية مطالب الأهالى

وخلال الجولة الميدانية ، التى رافقه خلالها النائب هلال الدندراوى عضو مجلس النواب ، أوضح المهندس عمرو لاشين بأنه سيتم مخاطبة المهندسة راندة المنشاوى وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لدراسة الموقع المقترح لإقامة التوسعات المطلوبة للمقابر بما يسهم فى تلبية مطالب أهالى قرية الكوبانية ، والعمل على توفير المساحة المناسبة لخدمة أبناء القرية خلال الفترة المقبلة .

توجيهات بإعداد الإحداثيات بالتنسيق مع جهاز مدينة أسوان الجديدة



وكلف محافظ أسوان فريق عمل مركز شبكات المرافق والتخطيط العمرانى (GIS) بالنزول الميدانى إلى الموقع المقترح ، وإعداد الإحداثيات والبيانات اللازمة بشأنه ، مع التنسيق مع جهاز مدينة أسوان الجديدة تمهيداً لإستكمال الدراسات والإجراءات المطلوبة وعرض الموقف على الجهات المختصة .

وأكد المهندس عمرو لاشين أن المحافظة حريصة على التعامل مع مطالب واحتياجات المواطنين بصورة مباشرة من خلال المتابعة الميدانية والتنسيق المستمر مع مختلف الجهات المعنية بما يضمن دراسة المطالب الجماهيرية ووضع الحلول المناسبة لها وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة .



تواصل محافظة أسوان جهودها للإستجابة لمطالب المواطنين من خلال المتابعة الميدانية والتنسيق مع الجهات المعنية بما يسهم فى توفير الخدمات والإحتياجات الأساسية لأهالى القرى ، وتحسين مستوى المعيشة والإرتقاء بجودة الحياة للمواطن الأسوانى .