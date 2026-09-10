محافظ أسوان يفاجئ مقر الشهر العقارى ببركة الدماس

أجرى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان زيارة ميدانية مفاجئة لمقر الشهر العقارى بمنطقة بركة الدماس، وذلك للوقوف ميدانياً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتعرف على مدى إنتظام سير العمل داخل المقر.

يأتى ذلك فى ضوء مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتنفيذاً لمستهدفات رؤية مصر 2030، ووفقاً لرؤية أسوان 2040.

متابعة ميدانية لجودة الخدمات المقدمة للمواطنين

وخلال جولته التفقدية، حرص المهندس عمرو لاشين على الإستفسار من المترددين على مقر الشهر العقارى حول مستوى الخدمات المقدمة لهم، ومدى سهولة وسرعة إنهاء معاملاتهم، موجهاً بضرورة تعزيز قنوات التواصل والتنسيق المباشر مع وزارة العدل بقيادة المستشار محمود حلمى الشريف بما يسهم فى تذليل أى معوقات قد تواجه المواطنين، والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

تيسير الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات



ووجه محافظ أسوان مسئولى المقر بضرورة الإلتزام بحسن معاملة المواطنين، وتقديم أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لهم، مع سرعة إنجاز مختلف المعاملات والإجراءات الخاصة بالحصول على الخدمات، والعمل على إنهائها فى سهولة ويسر وبالجودة والكفاءة المطلوبة، بما يساهم فى تخفيف أى معاناة عن المواطنين وتحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة لهم.

الإستماع لمطالب المواطنين وتلبية إحتياجاتهم

كما حرص المهندس عمرو لاشين خلال جولته على الإستماع إلى مطالب وإحتياجات المواطنين الذين التقاهم، والتعرف على أبرز الملاحظات والمشكلات التى تواجههم، موجهاً المسئولين بمختلف قطاعات العمل المعنية بسرعة بحث هذه المطالب والعمل على تلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة، مع التأكيد على إستمرار المتابعة الميدانية لضمان تحسين مستوى الأداء والخدمات.

تواصل محافظة أسوان جهودها لتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات الحكومية، وتيسير إجراءات الحصول عليها، بما يتسق مع مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" ويعكس حرص المحافظة على تقديم خدمات أكثر جودة وكفاءة للمواطن الأسوانى.