مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على ارتفاع

أقفل مؤشر البحرين العام، اليوم الخميس، عند مستوى 1,929.56 بارتفاع وقدره 0.35 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائدًا لارتفاع مؤشر قطاع الاتصالات وقطاع المال.

كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 927.62 بارتفاع وقدره 3.89 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم مليونين و158 ألفًا و534 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 514 ألفًا و511 دينارًا بحرينيًا، تم تنفيذها من خلال 108 صفقات.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 85.61% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.