ثابت في السوق..سعر الدولار مساء اليوم

استقر سعر الدولار مساء اليوم الخميس الموافق 10-9-2026؛ علي البنوك المصرية بعد زيادة طفيفة قبل أيام.

الدولار يرتفع

وزاد سعر الدولار مقدار 13 قرش مقارنة بما كان عليه أمس الأربعاء.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 51.27 جنيها للشراء و 51.37 جنيها للبيع.

أقل سعر دولار

وسجل أقل سعر دولار 50.17 جنيها للشراء و 50.27 جنيها للبيع في ميد بنك.

وصل ثاني أقل سعر دولار 50.82 جنيها للشراء و 50.92 جنيها للبيع في أبوظبي التجاري.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 50.87 جنيها للشراء و 50.97 جنيها للبيع في بنك فيصل الاسلامي.

ووصل سعر الدولار 50.2 جنيها للشراء و 51.3 جنيها للبيع في بنك أبوظبي الأول.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه 51.25 جنيها للشراء و 51.35 جنيها للبيع في بنك "نكست، بيت التمويل الكويتي، التعمير والاسكان، البركة، التعمير والاسكان".

الدولار في أغلب البنوك

وصل متوسط سعر الدولار في معظم البنوك 51.27 جنيها للشراء و 51.37 جنيها للبيع في بنوك " العربي الافريقي الدولي،الكويت الوطني، العقاري المصري العربي،الأهلي الكويتي،العقاري المصري العربي، المصرف العربي الدولي، المصرف المتحد، مصر، الأهلي المصري، التجاري الدولي CIB،التنمية الصناعية، المصري الخليجي".

أعلي دولار

وبلغ أعلي سعر دولار 51.31 جنيها للشراء و 51.41 جنيها للبيع في بنوك " الاسكندرية، مصرف أبوظبي الإسلامي ".

وسجل ثاني أعلي سعر دولار 51.3 جنيها للشراء و 51.4 جنيها للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، سايب"