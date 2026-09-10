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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ثابت في السوق..سعر الدولار مساء اليوم

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

استقر سعر الدولار مساء اليوم الخميس الموافق 10-9-2026؛ علي البنوك المصرية بعد زيادة طفيفة قبل أيام.

الدولار يرتفع 

وزاد سعر الدولار مقدار 13 قرش مقارنة بما كان عليه أمس الأربعاء.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 51.27 جنيها للشراء و 51.37 جنيها للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

أقل سعر دولار

وسجل أقل سعر دولار 50.17 جنيها للشراء و 50.27 جنيها للبيع في ميد بنك.

وصل ثاني أقل سعر دولار 50.82 جنيها للشراء و 50.92 جنيها للبيع في أبوظبي التجاري.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 50.87 جنيها للشراء و 50.97 جنيها للبيع في بنك فيصل الاسلامي.

ووصل سعر الدولار 50.2 جنيها للشراء و 51.3 جنيها للبيع في بنك أبوظبي الأول.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه 51.25 جنيها للشراء و 51.35 جنيها للبيع في بنك "نكست، بيت التمويل الكويتي، التعمير والاسكان، البركة، التعمير والاسكان".

الدولار في أغلب البنوك

وصل متوسط سعر الدولار في معظم البنوك 51.27 جنيها للشراء و 51.37 جنيها للبيع في بنوك " العربي الافريقي الدولي،الكويت الوطني، العقاري المصري العربي،الأهلي الكويتي،العقاري المصري العربي، المصرف العربي الدولي، المصرف المتحد، مصر، الأهلي المصري، التجاري الدولي CIB،التنمية الصناعية، المصري الخليجي".

سعر الدولار مقابل الجنيه

أعلي  دولار 

وبلغ أعلي سعر دولار 51.31 جنيها للشراء و 51.41 جنيها للبيع في بنوك " الاسكندرية، مصرف أبوظبي الإسلامي ".

وسجل ثاني أعلي سعر دولار 51.3 جنيها للشراء و 51.4 جنيها للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، سايب" 

سعر الدولار اليوم سعر أقل الدولار مال واعمال احبار مصر سعر الدولار في البنوك أعلي سعر دولار اليوم

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