سعر الدولار اليوم الأربعاء 9-9-2026 في البنوك.. أعلى شراء وأقل بيع

شهدت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري تباينًا خلال تعاملات الأسبوع الجاري، مع تجاوز سعر العملة الأمريكية مستوى 51 جنيهًا في عدد من البنوك، سواء على مستوى الشراء أو البيع.

ويستعرض «صدى البلد» خلال السطور التالية أحدث أسعار الدولار اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026، وفقًا لآخر تحديثات البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية.

الدولار يتجاوز 51 جنيهًا في عدد من البنوك

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي أعلى سعر للشراء بين البنوك الواردة في البيانات، عند 51.05 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع 51.15 جنيه.

وسجل الدولار في بنك نكست نحو 51.02 جنيه للشراء و51.12 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه المسجل في بنك الإسكندرية وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB).

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، بلغ سعر الدولار نحو 51 جنيهًا للشراء و51.10 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في كل من المصرف المتحد وHSBC نحو 50.98 جنيه للشراء و51.08 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في الأهلي ومصر وCIB

وبلغ سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي والبنك التجاري الدولي CIB نحو 50.97 جنيه للشراء و51.07 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 50.97 جنيه للشراء و51.07 جنيه للبيع، وهو المستوى نفسه المسجل في بنك مصر.

كما بلغ سعر الدولار 50.97 جنيه للشراء و51.07 جنيه للبيع في كل من البنك المصري الخليجي، وبنك التنمية الصناعية، وبنك قناة السويس، والبنك العربي الأفريقي الدولي.

سعر الدولار اليوم

سجل الدولار في كريدي أجريكول نحو 50.96 جنيه للشراء و51.06 جنيه للبيع.

وبلغ سعر العملة الأمريكية في كل من بنك البركة، وأبوظبي الأول مصر، وبنك التعمير والإسكان، وبيت التمويل الكويتي نحو 50.95 جنيه للشراء و51.05 جنيه للبيع.

وفي بنك الكويت الوطني، سجل الدولار نحو 50.90 جنيه للشراء و51 جنيهًا للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي نحو 50.87 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك أبوظبي التجاري نحو 50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي إلى نحو 50.81 جنيه للشراء و50.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وأظهرت أحدث تحديثات البنك المركزي المصري تسجيل سعر الدولار نحو 50.98 جنيه للشراء و51.12 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم في مصر

بلغ متوسط سعر الدولار في مصر نحو 51.03 جنيه.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم

سجل أعلى سعر لشراء الدولار في مصر نحو 51.05 جنيه لدى البنك الأهلي الكويتي.

أقل سعر لبيع الدولار اليوم

بلغ أقل سعر لبيع الدولار في مصر نحو 51 جنيهًا.