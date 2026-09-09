قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو سعد عن مسلسله الرمضاني: بعتبره تكليف.. وأنا ومحمد سامي مش متخانقين
ورطتوا النادي | ميدو يُهاجم إدارة الزمالك: 350 مليون جنيه خسائر .. كل من أخطأ سوف يُحاسب
تعويض كامل لأصحاب الأمراض المُزمنة .. كيف أنصف قانون التأمينات المرضى؟
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 9-9-2026 .. والقنوات الناقلة
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 9-9-2026
مراجعة كفاءة البنية التحتية التكنولوجية بالمدارس الثانوية وتوفير أكثر من 1.2 مليون تابلت للطلاب
إلغاء أكثر من 1000 رحلة .. عُطل فني يشل الحركة الجوية ببريطانيا
6 سفن فقط عبرت مضيق هرمز .. والنفط يقترب من 100 دولار مع توترات باب المندب
الحرس الثوري: استهدفنا 10 سفن أمريكية ردًا على تدمير 5 ناقلات نفط
مايهمنيش كلام حد .. «جنش» يرد على اتهامات التواطؤ أمام الزمالك: أنا بعامل ربنا
أحمد حمودة: الزمالك يخوض مبارياته وكأنه «ناقص لاعب» .. و«الدباغ» لا يجيد الجناح
حسام المندوه: أصول الزمالك مش للبيع .. وتصريحاتي اتفهمت بشكل عكسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الأربعاء 9-9-2026 في البنوك.. أعلى شراء وأقل بيع

سعر الدولار في مصر
سعر الدولار في مصر
علياء فوزى

شهدت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري تباينًا خلال تعاملات الأسبوع الجاري، مع تجاوز سعر العملة الأمريكية مستوى 51 جنيهًا في عدد من البنوك، سواء على مستوى الشراء أو البيع.

ويستعرض «صدى البلد» خلال السطور التالية أحدث أسعار الدولار اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026، وفقًا لآخر تحديثات البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية.

الدولار يتجاوز 51 جنيهًا في عدد من البنوك

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي أعلى سعر للشراء بين البنوك الواردة في البيانات، عند 51.05 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع 51.15 جنيه.

وسجل الدولار في بنك نكست نحو 51.02 جنيه للشراء و51.12 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه المسجل في بنك الإسكندرية وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB).

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، بلغ سعر الدولار نحو 51 جنيهًا للشراء و51.10 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في كل من المصرف المتحد وHSBC نحو 50.98 جنيه للشراء و51.08 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في الأهلي ومصر وCIB

وبلغ سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي والبنك التجاري الدولي CIB نحو 50.97 جنيه للشراء و51.07 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 50.97 جنيه للشراء و51.07 جنيه للبيع، وهو المستوى نفسه المسجل في بنك مصر.

كما بلغ سعر الدولار 50.97 جنيه للشراء و51.07 جنيه للبيع في كل من البنك المصري الخليجي، وبنك التنمية الصناعية، وبنك قناة السويس، والبنك العربي الأفريقي الدولي.

سعر الدولار اليوم 

سجل الدولار في كريدي أجريكول نحو 50.96 جنيه للشراء و51.06 جنيه للبيع.

وبلغ سعر العملة الأمريكية في كل من بنك البركة، وأبوظبي الأول مصر، وبنك التعمير والإسكان، وبيت التمويل الكويتي نحو 50.95 جنيه للشراء و51.05 جنيه للبيع.

وفي بنك الكويت الوطني، سجل الدولار نحو 50.90 جنيه للشراء و51 جنيهًا للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي نحو 50.87 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك أبوظبي التجاري نحو 50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي إلى نحو 50.81 جنيه للشراء و50.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وأظهرت أحدث تحديثات البنك المركزي المصري تسجيل سعر الدولار نحو 50.98 جنيه للشراء و51.12 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم في مصر

بلغ متوسط سعر الدولار في مصر نحو 51.03 جنيه.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم

سجل أعلى سعر لشراء الدولار في مصر نحو 51.05 جنيه لدى البنك الأهلي الكويتي.

أقل سعر لبيع الدولار اليوم

بلغ أقل سعر لبيع الدولار في مصر نحو 51 جنيهًا.

 

أسعار الدولار الأمريكي أقل سعر لبيع الدولار سعر الدولار أسعار الدولار اليوم أعلى سعر شراء الدولار بنك مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

بالرقم القومي.. نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم عبر هذا الرابط الآن

حسام حسن وزوجته دان آدم

محامي دان آدم لصدى البلد: زوجة حسام حسن كلمتني وطلبت الطلاق منه

نتيجة الدفعة الخامسة تربية وتعليم

نتيجة الدفعة الخامسة تربية وتعليم مسابقة 30 ألف معلم ..الآن بالرقم القومي

حسام حسن وزوجته دان آدم

محامي دان آدم زوجة حسام حسن: اتفقا على الطلاق بشكل نهائي.. وهذه تفاصيل المكالمة بيننا

نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

تعطل رابط نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم |والتعليم:جاري تحديثه

نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

بعد سقوط رابط النتيجة|الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم:عايزين كشوف الناجحين

نتنياهو

إعلام عبري: البيان الإماراتي يوجه ضربة سياسية قوية لنتنياهو

مهند أثناء العلاج في المستشفى

هروب «مهند» من مستشفى سيد جلال بعد تكفّل شيخ الأزهر بعلاجه وإنقاذه من التشرّد | خاص

ترشيحاتنا

صورة تعبيرية

الإمارات والسعودية وسوريا في الصدارة .. 12 مليار جنيه مساهمات عربية وأجنبية في شركات مصر خلال 6 أشهر

الدكتور طارق سيف نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

الرقابة المالية: تطوير تأمين الحريق يتطلب التركيز على هندسة الأخطار

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2026.. عيار 21 عند 461.25 ريال

بالصور

طريقة عمل فطائر بالسمسم والعسل الأسود والجبنة .. وصفة شهية وسهلة

طريقة عمل فطائر بالسمسم والعسل
طريقة عمل فطائر بالسمسم والعسل
طريقة عمل فطائر بالسمسم والعسل

بعد أزمة هبة كامل .. 5 طرق تُساعد على تقليل خطر الإصابة بسرطان المرارة

طرق الوقاية من سرطان المرارة
طرق الوقاية من سرطان المرارة
طرق الوقاية من سرطان المرارة

بفستان ذهبي يخطف الأنظار.. سيرين عبد النور بإطلالة لافتة داخل السوبر ماركت | شاهد

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

صحة الفم تكشف علامة مبكرة لارتفاع الكوليسترول .. أعراض تظهر على اللثة والأسنان

ما علاقة ارتفاع الكوليسترول بصحة الفم؟
ما علاقة ارتفاع الكوليسترول بصحة الفم؟
ما علاقة ارتفاع الكوليسترول بصحة الفم؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

المزيد