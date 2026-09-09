«الزمالك بيتعرض لضغط» .. أحمد السيد يكشف أبرز أزمات الفريق

أكد أحمد السيد، نجم النادي الأهلي السابق، أن الزمالك يحقق الانتصارات في الدوري المصري، لكنه لا يقدم أفضل مستوياته حتى الآن، مشيرًا إلى وجود بعض المشكلات في خط دفاع الفريق.

وقال السيد، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويُذاع على قناة «CBC»: «الزمالك بيحقق المكسب، لكنه مش في أفضل حال، وهناك مشاكل في خط الدفاع، وحارس المرمى بيحصل على أفضل لاعب، وده يؤكد إن الفريق بيتعرض لضغط».

وأضاف: «الزمالك بيحقق الفوز بخبرات اللاعبين وبالجمهور، ولكن ده لن يدوم ويستمر أمام الفرق الكبيرة، مثل الأهلي أو بيراميدز أو زد».

وتحدث نجم الأهلي السابق عن مستوى شيكو بانزا، قائلًا: «شيكو بانزا الموسم الحالي أفضل من الموسم الماضي، ولكن معندوش ثبات في المستوى».

وأعلن أحمد السيد دعمه لفكرة تصعيد اللاعبين الناشئين، قائلًا: «أنا مع فكرة تصعيد الناشئين، والزمالك اتجبر على تصعيد الناشئين بسبب إيقاف القيد، والأهلي في الوقت الحالي يهتم بقطاع الناشئين ويصعد لاعبين؛ لأن أي صفقة حاليًا تكون بـ50 مليون جنيه، وأنا أرى أنه لا يوجد لاعب في مصر يساوي هذه القيمة».

واختتم أحمد السيد تصريحاته بالحديث عن منافسات الدوري المصري، قائلًا: «كل مباريات الدوري صعبة، ونظام الدوري الجديد مصعب من الأمر، لأن كل فرقة بتسعى لجمع نقاط».