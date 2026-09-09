حسام المندوه: أصول الزمالك مش للبيع .. وتصريحاتي اتفهمت بشكل عكسي

حسم حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، الجدل المثار حول موقف إدارة القلعة البيضاء من أصول النادي، مؤكدًا عدم وجود أي نية لبيع أو التفريط في ممتلكات الزمالك.

وقال المندوه، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح، ببرنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إنه يجب تحري الدقة والتأكد من مضمون التصريحات قبل تداولها أو نشرها، موضحًا أن حديثه السابق بشأن التعامل مع الالتزامات المالية للنادي تم فهمه بصورة عكسية.

وأوضح أمين صندوق الزمالك أن تصريحاته كانت تتعلق بآليات تقليل حجم الديون والمستحقات المالية على النادي، وليس الحديث عن بيع أصول القلعة البيضاء أو تمليكها.

وشدد المندوه على أن أصول الزمالك تمثل أحد أهم موارد النادي، وأن الإدارة حريصة على الحفاظ عليها واستغلالها بالشكل الأمثل بما يحقق مصلحة القلعة البيضاء، دون التفريط فيها.

وأضاف أن إدارة الزمالك تبحث عن حلول وبدائل للتعامل مع الالتزامات المالية، خاصة في ظل الحاجة إلى تقليل الضغط على السيولة النقدية، مؤكدًا أن أي إجراءات يتم بحثها تستهدف تخفيف الأعباء المالية وليس بيع ممتلكات النادي.

وتأتي تصريحات حسام المندوه لتوضيح موقف إدارة الزمالك بعد حالة من الجدل أثيرت بشأن إمكانية التصرف في بعض أصول النادي، ليؤكد أمين الصندوق أن أصول الزمالك ليست للبيع، وأن الحديث السابق كان مرتبطًا فقط بآليات تسوية وتقليل الديون المستحقة على النادي.