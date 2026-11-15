الجبل الأسود يكتسح قبرص برباعية في ختام دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية

حقق منتخب الجبل الأسود فوزًا كبيرًا على نظيره منتخب القبرص بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية لموسم 2026-2027.

وأُقيمت المباراة على ملعب ألفاميجا في قبرص، حيث فرض منتخب الجبل الأسود سيطرته على مجريات اللقاء، وافتتح ميلوتين أوسماييتش التسجيل مبكرًا في الدقيقة الخامسة.

وفي الشوط الثاني، نجح منتخب قبرص في تقليص الفارق عن طريق إيوانيس بيتاس، الذي سجل هدف أصحاب الأرض الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 52، عقب العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد.

ورد منتخب الجبل الأسود بثلاثة أهداف، حيث أضاف ميلان فوكوتيتش الهدف الثاني في الدقيقة 58، قبل أن يتألق نيكولا كرستوفيتش بتسجيل هدفين في الدقيقتين 67 و83، ليؤكد تفوق منتخب بلاده ويحسم المواجهة برباعية مقابل هدف.