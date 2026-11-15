تينيريفي يخلد ذكرى خيسوس دي ميجيل في أول مباراة بعد وفاته المأساوية

حرص نادي تينيريفي الإسباني على تكريم مهاجمه الراحل خيسوس دي ميجيل، خلال أول مباراة يخوضها الفريق منذ وفاته المأساوية، بعدما شهدت مواجهة سبتة، اليوم، العديد من لحظات التأبين والتكريم للاعب الذي رحل عن عمر 30 عامًا.

وخلال اللقاء، رفع لاعب الوسط ناتشو جيل قميص دي ميجيل، عقب تسجيله الهدف الأول لتينيريفي في الدقيقة 40، في مشهد مؤثر عكس حالة الحزن التي لا تزال تسيطر على زملائه بالفريق.

وقبل انطلاق المباراة، التي أقيمت ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية الإسباني، ارتدى لاعبو تينيريفي وسبتة قمصانًا تحمل عبارة "Siempre en nuestro recuerdo"، التي تعني "ستبقى دائمًا في ذاكرتنا"، مع وضع اسم دي ميغيل ورقمه 9 على ظهورها.

ووقف الفريقان في منتصف الملعب دقيقة صمت حدادًا على اللاعب الراحل، فيما وضع إنريك جاليجو، قائد تينيريفي، قميص زميله على أرض الملعب عقب انتهاء عمليات الإحماء، والتف اللاعبون حوله في مشهد مؤثر.

وفي الدقيقة التاسعة، التي تحمل رقم قميص دي ميجيل، توقفت المباراة وسط تصفيق اللاعبين والجهازين الفنيين والجماهير، تكريمًا لذكرى المهاجم الراحل.

ونجح تينيريفي في تحقيق الفوز على سبتة 2-0، بعدما أضاف نيل فيريك الهدف الثاني، ليحقق الفريق أول انتصار له في الدوري منذ سبتمبر الماضي.

وامتد تكريم دي ميجيل إلى خارج ملعب "هيليودورو رودريجيز لوبيز"، حيث رُسمت جدارية تحمل صورته بالقرب من البوابة رقم 9، بينما ترك المشجعون الزهور والأوشحة والشموع تخليدًا لذكراه.

كان دي ميجيل قد توفي في الثالث من نوفمبر الجاري، بعدما تعرض لاصطدام عنيف مع خيسوس أونو، حارس مرمى أندورا، خلال مباراة الفريقين التي أقيمت في الثاني من الشهر ذاته بمدينة تينيريفي.

ووقع الحادث عندما اندفع أونو خارج منطقة الجزاء لمنافسة دي ميجيل على كرة هوائية في وسط الملعب، ليصطدم به في منطقة الصدر، ما أدى إلى تعرض المهاجم، البالغ من العمر 30 عامًا، لسكتة قلبية عقب الواقعة.

وقررت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم إيقاف أونو لمدة 12 مباراة، بعد طرده بالبطاقة الحمراء إثر الاصطدام، معتبرة أن الحارس استخدم "قوة مفرطة" خلال تدخله.

من جانبه، أصدر أونو بيانًا عبر ناديه أعرب فيه عن أسفه لما حدث، وقدم تعازيه إلى عائلة اللاعب الراحل.

وفي الوقت نفسه، فتحت الشرطة الإسبانية تحقيقًا بشأن احتمال وقوع جريمة قتل غير عمد، في إطار الإجراءات القضائية المتبعة للتحقيق في حالات الوفاة الناجمة عن أسباب غير طبيعية، بما فيها الحوادث.

ورغم فتح التحقيق، أشارت النيابة العامة إلى أن اتخاذ إجراءات جنائية في القضية يبدو أمرًا غير مرجح.

كان كارليس مانسو، المدير الفني لأندورا، قد أكد الخميس أن قرار عودة أونو إلى الملاعب يتوقف على الحارس نفسه، وفقًا للوقت الذي يحتاجه حتى يصبح مستعدًا نفسيًا للعب مجددًا.