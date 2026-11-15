فيرتز يكشف نصائح يورجن كلوب له: تحمل المسؤولية ولا تبحث عن كبش فداء

كشف الألماني فلوريان فيرتز، لاعب ليفربول، عن طبيعة علاقته بيورجن كلوب، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، والدور الذي يلعبه الأخير في دعمه ومساعدته على تطوير مستواه خلال الفترة الحالية.

وقال فيرتز، خلال تصريحات تلفزيونية، إن كلوب يحرص على التواصل معه باستمرار، ويقدم له النصائح بشأن الأمور التي يحتاج إلى تحسينها، سواء داخل الملعب أو على المستوى الفني.

وأضاف: «إنه يشجعني على العمل على نفسي وتطوير أدائي، بدلاً من البحث عن كبش فداء أو اختلاق الأعذار. يريدني أن أتحمل المسؤولية، وأن أعالج تلك الأمور، وأن أسعى لأصبح لاعباً أفضل».

وأشار لاعب ليفربول إلى تقديره لاهتمام كلوب بمتابعة مبارياته مع فريقه، وحرصه على تقديم الدعم والملاحظات الفنية له، مؤكدًا أن هذا التواصل يمنحه دفعة إضافية لمواصلة التطور وتحسين أدائه.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تحسن مستوى فيرتز مع ليفربول، بعدما سجل هدفًا وصنع آخر خلال الفوز على كريستال بالاس بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليحظى بإشادة كلوب.