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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اختيار غير موفق.. المعتصم سالم يعترض على حكم مباراة الأهلي وبيراميدز

الحكم السلفادوري إيفان بارتون
الحكم السلفادوري إيفان بارتون
يارا أمين

انتقد المعتصم سالم، نجم بيراميدز السابق، اختيار الحكم السلفادوري إيفان بارتون لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز، المقرر إقامتها يوم 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن الاختيار لم يكن موفقًا من وجهة نظره.

وقال المعتصم سالم، خلال تصريحاته في برنامج «الكلام المظبوط» الإذاعي، مع الإعلامي هاني حتحوت، إن المباراة تمثل قمة مهمة في سباق المنافسة على صدارة الدوري، خاصة أنها تجمع بين صاحبي المركزين الأول والثاني، مشيرًا إلى أن قلة عدد مباريات المسابقة تجعل التعويض عن أي خسارة أمرًا صعبًا.

وأضاف: «أنا شايفه اختيار مش موفق من لجنة الحكام، ماتش مهم جدًا وماتش قمة، أول الدوري وتاني الدوري والمنافسة، والمفروض تبقى مركز أكتر في اختياراتك».

المعتصم سالم يكشف موقف بيراميدز من الحكام الأجانب

وكشف نجم بيراميدز السابق أن النادي أرسل خطابًا رسميًا إلى اتحاد الكرة منذ نحو شهر ونصف، بشأن الاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي لإدارة المباراة، بناءً على طلب الأهلي، موضحًا أن بيراميدز لم يكن لديه اعتراض على هذا الأمر، لكنه اشترط أن يكون الحكم من حكام الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

وأوضح أن موقف النادي كان واضحًا، حيث يفضل الاستعانة بحكم أجنبي من الصفوة، يمتلك سيرة ذاتية قوية وخبرات كبيرة في إدارة المباريات الكبرى، وفي حال عدم توافر ذلك، يكون الحكم المصري هو الخيار الأفضل.

وتابع: «المفروض يبقى من الخمس دوريات الكبرى، حكم مصنف أو حكم من الصفوة، لأن الماتش حساس جدًا، وإن لم يكن يبقى الأفضل تحكيم مصري».

سبب اعتراض المعتصم سالم على إيفان بارتون

وأشار المعتصم سالم إلى أن وجود حكم أجنبي لا يعني بالضرورة ضمان عدم حدوث أخطاء مؤثرة، لافتًا إلى أن الاستعانة بحكام من الدوريات الكبرى تمنح الأندية قدرًا أكبر من الاطمئنان، بسبب خبراتهم وسيرتهم التحكيمية.

وأضاف أن الحكم المصري، في حالة عدم الاتفاق على حكم أجنبي من الدوريات الكبرى، سيكون الخيار الأنسب من وجهة نظره، بسبب قدرة لجنة الحكام على محاسبته ومعاقبته حال ارتكاب أخطاء مؤثرة.

وتطرق إلى تصريحات رئيس لجنة الحكام بشأن عدم امتلاكه سلطة على الحكم الأجنبي، متسائلًا عن جدوى الاستعانة بحكم لا تستطيع اللجنة محاسبته، إذا لم يكن من أصحاب الخبرات التحكيمية الكبيرة.

المعتصم سالم يعلق على إمكانية تقديم شكوى ضد الحكم

وعن إمكانية تقديم بيراميدز شكوى أو اتخاذ موقف رسمي اعتراضًا على اختيار إيفان بارتون، أكد المعتصم سالم أنه لا يمتلك معلومات بشأن وجود تحرك من النادي حتى الآن، مشددًا على أن تصريحاته تعبر عن وجهة نظره الشخصية.

كما رفض الربط بين اختيار الحكم السلفادوري وكونه يدير مباريات في الإمارات، أو جنسية مالك نادي بيراميدز، مؤكدًا أن هذا الطرح غير واقعي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي وبيراميدز كان لديهما اتفاق بشأن ضرورة الاستعانة بحكم من الدوريات الخمسة الكبرى لإدارة المواجهات المهمة، مشيرًا إلى أن خطابهما لاتحاد الكرة كان واضحًا في هذا الشأن.

المعتصم سالم مباراة الأهلي وبيراميدز بيراميدز الحكم السلفادوري إيفان بارتون الإعلامي هاني حتحوت

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