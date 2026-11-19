أصيب 3 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم دراجة نارية وتوك وك، على طريق السعدية اتجاه شربين، في محافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وتوك توك، على طريق السعدية اتجاه شربين.

وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من: محمد علي السيد، 21 عاما ، بكدمة وجرح قطعي بالرأس وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وعلي السيد عامر، 17 عاما ، باشتباه نزيف بالمخ، وربيع عطيه عبدالحي، 45 عاما ، بسحجات بالجانب الأيمن وتورم بالعين اليمنى

تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.