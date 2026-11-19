تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، فعاليات المرحلة الخامسة من حملة التوعية المجتمعية تحت شعار «نظافة محافظتنا.. أكيد مسؤوليتنا»، بعدد من القرى والوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية، وترسيخ السلوكيات الإيجابية للحفاظ على النظافة العامة والبيئة.

وأكد محافظ الدقهلية استمرار جهود التعبئة المجتمعية وتنفيذ حملات التوعية على مدار الأشهر الثلاثة المقبلة، لاستهداف مختلف شرائح المجتمع، بالتنسيق مع المديريات والجهات التنفيذية والمؤسسات التعليمية والدينية، بهدف رفع مستوى وعي الطلاب والمواطنين بأهمية التعامل السليم مع المخلفات الصلبة، وترسيخ ثقافة فصل المخلفات من المنبع وإعادة تدويرها، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة العامة.

وأشار إلى أن النظافة ليست مجرد جهود يومية تبذلها الأجهزة التنفيذية، وإنما هي سلوك حضاري ومسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود المواطنين مع الأجهزة المعنية، مؤكدًا أن الحفاظ على بيئة نظيفة ومظهر حضاري يليق بأبناء الدقهلية يبدأ بوعي المواطن والتزامه ومشاركته الإيجابية.

وكلّف المحافظ، محمد حمص، مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية ووكلاء الوزارات ومديريات الخدمات، ومديرية الأوقاف، والإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية، ومديرية التربية والتعليم، وإدارة الوعظ والإعلام الديني بالمنطقة الأزهرية، ورؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية المستهدفة، بتنفيذ فعاليات توعوية متكاملة تضمن مشاركة مختلف فئات المجتمع، وتسهم في تحقيق أهداف الحملة.

وأوضح مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة أنه بدأ تنفيذ فعاليات التوعية بعدد من المدارس والمعاهد الأزهرية، للتعريف بأهداف الحملة ورسائلها الأساسية، وفي مقدمتها التخلص الآمن من المخلفات وإلقاؤها في الأماكن المخصصة، وعدم إلقائها بالمجاري المائية، والتصدي لظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات، إلى جانب ترسيخ ثقافة احترام وتقدير عمال جمع المخلفات، وإبراز دورهم الحيوي في الحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري.

وتتضمن أنشطة الحملة تنظيم لقاءات توعوية بالمدارس والمعاهد الأزهرية ومراكز الشباب، تستهدف رفع وعي النشء بأهمية النظافة العامة والسلوك البيئي السليم، والتعريف بمراحل التعامل مع المخلفات الصلبة وسلسلة القيمة الخاصة بها، وأهمية إعادة التدوير وتعظيم الاستفادة من المخلفات.

وفي هذا الإطار، شهدت مدرسة عبد الباسط أبو العز الابتدائية بالوحدة المحلية بشها، التابعة لمركز ومدينة المنصورة، اليوم، تنفيذ عدد من الفعاليات التوعوية، بالتنسيق مع مركز ومدينة المنصورة، وبحضور الدكتورة مي سمير مدير إدارة التواصل المجتمعي والتوعية وبناء القدرات بالإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة، أشرف سليمان مدير إدارة المخلفات الصلبة بمجلس مدينة المنصورة،

وتضمنت الفعاليات توعية الطلاب بأهمية الحفاظ على النظافة العامة، وفصل المخلفات من المنبع، وإعادة التدوير، من خلال توزيع الملصقات والكتيبات والمواد والأدوات التوعوية، إلى جانب استخدام الألوان والأنشطة التفاعلية التي تساعد الطلاب على استيعاب أهمية الفرز السليم للمخلفات.

كما تم الإعلان عن تنظيم مسابقات بين الفصول الدراسية في مجالات إعادة التدوير وفصل المخلفات، وأفضل الرسومات المعبرة عن أهداف الحملة، على أن يتم تقييم الأعمال المقدمة وتكريم الطلاب والفصول المتميزة، تشجيعًا لهم على تبني السلوكيات الإيجابية، والمساهمة في نشر ثقافة الحفاظ على البيئة.

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