واصل حي العجوزة تنفيذ حملات مكثفة لرفع الإشغالات والتعديات بعدد من القطاعات، وذلك في إطار جهود محافظة الجيزة لإعادة الانضباط إلى الشوارع وتحسين مستوى النظافة، وبتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، وتعليمات الدكتورة هند عبدالحليم، نائب المحافظ، وتحت إشراف ومتابعة ميدانية من الدكتور محمود فؤاد، رئيس حي العجوزة.

وشملت الحملات تنفيذ حملات إشغالات صباحية ومسائية بقطاع أرض اللواء وترعة الزمر، أسفرت عن رفع الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين وتشوه المظهر الحضاري للشوارع.

كما تضمنت الأعمال رفع أماكن الفرز العشوائي والمخلفات من منطقة ترعة المجنونة بأرض اللواء، مع تنفيذ أعمال النظافة ورفع المخلفات من المواقع التي تمت إزالتها.

وفي السياق ذاته، تم إزالة جميع الحواجز الحديدية والكتل الأسمنتية بشوارع سوريا وشهاب وجزيرة العرب ووادي النيل، وذلك في إطار التصدي لكافة صور التعدي على الطريق العام وتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين.

وأكد رئيس حي العجوزة، على استمرار الحملات الميدانية الصباحية والمسائية بمختلف قطاعات الحي، للتعامل الفوري مع الإشغالات والتعديات، والحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.