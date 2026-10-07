غارات جوية تستهدف تعزيزات حوثية في الوازعية غربي تعز وسط تصاعد المعارك

تصاعدت حدة المواجهات في مديرية الوازعية غربي محافظة تعز اليمنية، بالتزامن مع تحركات عسكرية للقوات الحكومية ضد جماعة الحوثيين، وسط تقارير عن تنفيذ غارات جوية استهدفت تعزيزات تابعة للجماعة في المنطقة.

وأفادت مصادر يمنية بأن غارات جوية استهدفت تعزيزات حوثية كانت في طريقها إلى مواقع في الوازعية، فيما تحدثت تقارير ميدانية عن استهداف تجمعات وآليات عسكرية تابعة للجماعة. ولم يتضح بشكل مستقل حجم الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن الضربات.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الوازعية معارك عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين، مع إعلان القوات الحكومية إحراز تقدم والسيطرة على مرتفعات استراتيجية في المنطقة، بينما دفعت قوات العمالقة الجنوبية بتعزيزات عسكرية إلى الجبهة لمساندة القوات الحكومية في العمليات الجارية.

وأظهرت تقارير إعلامية صورًا لاستهداف تجمعات حوثية في السلسلة الجبلية المطلة على الوازعية، بالتزامن مع استمرار الاشتباكات على عدة محاور داخل المديرية، في ظل مساعٍ للقوات الحكومية لتثبيت مواقعها والتقدم في المناطق ذات الأهمية العسكرية.

وتكتسب الوازعية أهمية استراتيجية بسبب موقعها في غرب تعز وقربها من الساحل وممرات الملاحة المؤدية إلى باب المندب، ما يجعل السيطرة على مناطقها عاملًا مؤثرًا في حركة القوات وخطوط الإمداد في الساحل الغربي.

ويأتي التصعيد ضمن عملية عسكرية أوسع أطلقتها القوات الحكومية اليمنية تحت اسم «فجر اليمن»، وامتدت إلى عدد من جبهات محافظة تعز، مع مشاركة جوية من التحالف بقيادة السعودية، بحسب تقارير إعلامية.

وفي المقابل، لم يصدر في المصادر التي جرى الاطلاع عليها تأكيد مستقل من جانب الحوثيين لحجم الخسائر التي أسفرت عنها الغارات الأخيرة، فيما يستمر تبادل الاتهامات بشأن المسؤولية عن التصعيد والعمليات العسكرية في المحافظة.

