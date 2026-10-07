رئيس وزراء التشيك يدعو لاجتماع بسبب الوضع الطارئ للجفاف في البلاد

دعا رئيس وزراء التشيك أندريه بابيش اليوم الأربعاء إلى عقد اجتماع للائتلاف الوطني لمحاربة الجفاف، وذلك بعد يوم واحد من صدور تقارير تفيد بوشوك أحد احتياطات الماء على النفاد.

وقال بابيش إن الائتلاف سيناقش مع الخبراء الإجراءات التي يجري تنفيذها بالفعل، وسيتخذ قرارات بشأن المزيد من الخطوات الرامية إلى الحد من آثار الوضع الحالي على الاحتياطات المائية، وذلك حسبما نقل راديو "براغ الدولي".

وذكر الراديو أن الدولة أعادت تفعيل الائتلاف في أغسطس الماضي بعد موجة من الطقس الحار والجاف قللت من جريان الأنهار في أنحاء التشيك إلى مستويات قياسية في بعض المناطق، مضيفا أن بابيش دعا لإقامة الاجتماع الاثنين المقبل بعد تقارير تفيد بأن خزان "هوسينيتس" بإقليم "جنوب بوهيميا" بات أول سد تشيكي يقارب على الجفاف.

وبعد اجتماع للائتلاف في أغسطس الماضي، أكد بابيش أن إحدى أوائل مهام الائتلاف ستكون وضع خريطة بالتعاون بين الوزارات والمعهد التشيكي للدراسات الهيدرومناخية لتحديد ما بين 500 إلى ألف منطقة أزمة تنقص فيها المياه بمعدلات سريعة. ومن المتوقع أن يعمل الائتلاف على تقييم البرامج الحالية لمكافحة الجفاف واتخاذ قرارات بشأن تحديد الفعال منها والمستحق للمزيد من التمويل.