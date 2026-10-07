غارة إسرائيلية تستهدف خيمة تؤوي نازحين غربي مدينة خان يونس

أفاد مراسل قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل، بسقوط مصابون في غارة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.



وفي وقت سابق، قال الدكتور أمجد برهم، وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني، إن قطاع التعليم في قطاع غزة تعرض لدمار واسع خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيرًا إلى تدمير أكثر من 90% من المدارس داخل القطاع، وأكثر من 82% من مباني الجامعات، إلى جانب حرمان أكثر من 800 ألف طالب جامعي ومدرسي من حقهم في التعليم مع بداية العدوان.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية دينا زهرة، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الإرادة والأمل والصمود الفلسطيني أسهمت في إعادة العملية التعليمية، بدءًا من المدارس الافتراضية، ثم العودة التدريجية إلى التعليم الوجاهي من خلال النقاط التعليمية والمدارس المؤقتة المقامة داخل الخيام.