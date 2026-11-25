أعلن الجهاز الفني لمنتخب السيدات الأول لكرة اليد بقيادة حلمي مصبح قائمة الفراعنة لخوض بطولة الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في تونس خلال الفترة من 2 إلى 12 ديسمبر المقبل .

وضمت قائمة منتخب السيدات لخوض الأمم الإفريقية كلا من :

حراس المرمى:

مي جمعة

فرح الشاذلي

جهاد وائل

ظهير أيمن:

روان سعيد

ملك عمرو

شروق محمود

جناح أيمن:

أمينة عاطف

رقية محمد

جناح أيسر:

أمينة هشام

جويرية تامر

ظهير أيسر:

لوجي أسامة

نهى أيمن

جودي وليد

لاعب دائرة:

ليلى حماد

نصرة عبد الملك

زينة عمرو

صانع ألعاب:

سهيلة خالد

ملك أحمد

ويلعب منتخب مصر للسيدات ضمن المجموعة الأولى ببطولة إفريقيا و التى تضم كلا من الكونغو و كاب فيردى و بنين.