أعلن الجهاز الفني لمنتخب السيدات الأول لكرة اليد بقيادة حلمي مصبح قائمة الفراعنة لخوض بطولة الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في تونس خلال الفترة من 2 إلى 12 ديسمبر المقبل .
وضمت قائمة منتخب السيدات لخوض الأمم الإفريقية كلا من :
حراس المرمى:
مي جمعة
فرح الشاذلي
جهاد وائل
ظهير أيمن:
روان سعيد
ملك عمرو
شروق محمود
جناح أيمن:
أمينة عاطف
رقية محمد
جناح أيسر:
أمينة هشام
جويرية تامر
ظهير أيسر:
لوجي أسامة
نهى أيمن
جودي وليد
لاعب دائرة:
ليلى حماد
نصرة عبد الملك
زينة عمرو
صانع ألعاب:
سهيلة خالد
ملك أحمد
ويلعب منتخب مصر للسيدات ضمن المجموعة الأولى ببطولة إفريقيا و التى تضم كلا من الكونغو و كاب فيردى و بنين.