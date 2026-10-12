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منطقة الغربية الأزهرية تنعى التلميذ أمير الأصيل ضحية حادث معهد دنوشر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

منطقة الغربية الأزهرية تنعى التلميذ أمير الأصيل ضحية حادث معهد دنوشر

الطالب الضحية بالغربية
الطالب الضحية بالغربية
الغربية أحمد علي

نعت المنطقة الأزهرية بالغربية اليوم في بيان رسمي أحد طلابها من ضحايا حادث معهد دنوشر بمركز المحلة .
 

وتضمن البيان رسمي :"بقلوبٍ يعتصرها الألم والحزن، وبإيمانٍ بقضاء الله وقدره"
.

نعي طالب المنطقة الأزهرية بالغربية 

كما ينعى فضيلة الدكتور مجدي السعيد بدوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، وقيادات المنطقة وجميع العاملين بها، التلميذ أمير عبد الحميد مصطفى الأصيل، بالصف السادس الابتدائي بمعهد دنوشر الابتدائي، التابع لإدارة المحلة الكبرى التعليمية، الذي وافته المنية إثر الحادث الأليم بالمعهد.

تحرك تنفيذي عاجل 

كما تقدم رئيس المنطقة وقياداتها بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة التلميذ الراحل، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يربط على قلوبهم ويجبر مصابهم.
 

من ناحية أخري أجرى اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، زيارة إلى مستشفى المحلة العام، لزيارة الطلاب الثلاثة المصابين في حادث معهد دنوشر الابتدائي الأزهري، والاطمئنان على حالتهم الصحية، موجّهًا بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، ومتابعة حالتهم الصحية أولًا بأول، ومتمنيًا لهم الشفاء العاجل.

جاء ذلك بحضور الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالغربية ، الدكتور مجدي السعيد بدوي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية ،اللواء وائل زغلول رئيس مركز ومدينة المحلة،الأستاذ جمال قطقاط رئيس حي أول المحلة.

كما وجّه محافظ الغربية بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، للوقوف على ملابساتها وأسبابها، واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء ما تسفر عنه نتائج التحقيق.

رفع كفاءة الخدمات 

وفي سياق متصل، قدم اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، واجب العزاء لأسرتي ضحيتي حادث سقوط عقار سوق اللبن بالمحلة الكبرى، خلال زيارته مستشفى المحلة العام، معربًا عن خالص مواساته للأسرتين، وداعيًا الله أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته ويلهم ذويهما الصبر والسلوان.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل نعي منطقة الأزهرية طنطا الغربية

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