مسئول بصحة الغربية: وفاة أحد طلاب معهد دنوشر الأزهري

أعلنت مديرية الصحة بالغربية، وفاة أحد طلاب ضحايا معهد دنوشر الأزهري متٱثر بإصابته إثر نزيف داخلي مما تسبب في لفظ أنفاسه الأخيرة عقب تلقي مراحل العلاجية بمستشفي المحلة العام تزامنا مع نعي فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر رحيل الطالب المتوفي.

تفاصيل الواقعة

وتابع مسئول الصحة، أن أسماء ضحايا المعهد الازهري بالمحلة هم كل من ادم حسن مصطفي 11 سنة واحمد خالد عزت وامير عبدالحميد مصطفي وجميعهم من أبناء قرية بلقينا ومصابين بكدمات وكسور وسحجات متنوعة في أماكن متفرقة من جسدهم.



في ذات السياق تحركت الدكتور رشاد خضر وكيلة وزارة الصحة بالغربية برفقة فريق طبي للوقوف على تطورات الحادث وباشرت مراحل نقل الضحايا الثلاثة من الطلاب إلي اقسام العلاجية بطوارىء مستشفي المحلة العام.



بداية الحادث



وكانت قرية دنوشر بمركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية شهدت اصابة 3 طلاب بكدمات وسحجات في حادث انهيار سور معهد البيومي الازهري بسبب سرعة المدافع اثناء الفسحة الدراسية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تحرك الجهات المعنية



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بانهيار سور داخل معهد ازهري بنطاق قرية دنوشر بنطاق دائرة المركز.

الدفع بسيارات الإسعاف



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

كما تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا إلي طوارىء مستشفي المحلة العام لاسعافهم .

نقل الضحايا



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.