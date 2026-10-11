محافظ الغربية يفتتح مدرسة «مصطفى درويش الابتدائية» بالمحلة الكبرى

افتتح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، مدرسة «مصطفى درويش الابتدائية» بعزبة مصطفى درويش التابعة لقرية الشهيدي بمركز المحلة الكبرى، بتكلفة بلغت 14 مليونًا و400 ألف جنيه

وذلك ضمن سلسلة الافتتاحات التي تشهدها المحافظة احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة والعيد القومي الـ228 لمحافظة الغربية، وفي إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة التعليمية والتوسع في إنشاء المدارس بالقرى والعزب، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الأستاذ ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ،المهندسة سحر محمد عبد الحميد نويشي، مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة الغربية،أعضاء مجلسي النواب والشيوخ .

توجيهات محافظ الغربية



وأزاح المحافظ الستار عن اللوحة التذكارية للمدرسة، واستمع إلى شرح حول الأعمال المنفذة ومراحل التنفيذ والإمكانات التعليمية التي يوفرها المبنى، ثم تفقد الفصول الدراسية ومختلف المرافق والتجهيزات، للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال الطلاب وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لأبناء العزبة والقرية والقرى المجاورة.

تحرك تنفيذي عاجل

وتُقام المدرسة على مساحة تبلغ 1293 مترًا مربعًا، وتتكون من مبنى يضم دورًا أرضيًا و4 أدوار علوية، إلى جانب ملحق جديد يشتمل على 7 فصول، ليصل إجمالي عدد الفصول إلى ١٤ فصلًا دراسيًا، بالإضافة إلى فصلين لرياض الأطفال، كما تضم معمل مشاهدة ومكتبة متكاملة وغرفة مجالات وصالة متعددة الأغراض ومكاتب إدارية ودورات مياه مجهزة للبنين والبنات.

وخلال جولته بالمدرسة، استمع محافظ الغربية إلى مطالب الأهالي بشأن توفير فصول للمرحلة الإعدادية لخدمة أبناء العزبة والقرية، ووجّه بتحويل المدرسة إلى مدرسة للتعليم الأساسي، مع فتح فصول للمرحلة الإعدادية، بما يتيح للطلاب استكمال تعليمهم داخل قريتهم، ويخفف عنهم وأسرهم مشقة الانتقال إلى مدارس أخرى، مؤكدًا حرص المحافظة على الاستماع إلى مطالب المواطنين والعمل على تلبيتها وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل قرية وعزبة.

اخبار محافظة الغربية

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في تطوير المنشآت التعليمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبنائنا في القرى والعزب، مشددًا على أن الاستجابة لمطالب الأهالي تأتي في مقدمة الأولويات، وأن الهدف هو توفير تعليم جيد ومتكامل بالقرب من محل إقامة الطلاب، بما يحقق تكافؤ الفرص التعليمية ويخفف الأعباء عن الأسر، ويسهم في بناء أجيال قادرة على المشاركة في مسيرة التنمية.