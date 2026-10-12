أخبار الوادي الجديد| وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتفقد مصنع تدوير المخلفات الزراعية بالخارجة.. والسياحة تعتمد كهف الجارة أحد أبرز وأجمل معالم الصحراء الغربية

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار الساعات الماضية من يوم الأحد، كان من أهمها: في ختام زيارتها، وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ الوادي الجديد تتفقدان مصنع تدوير المخلفات الزراعية بالخارجة.

تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وحنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، مصنع تدوير المخلفات الزراعية بمدينة الخارجة، وذلك فى ختام جولة الوزيرة بمحافظة الوادي الجديد التى استمرت لمدة يومين لتفقد المشروعات التنموية والبيئة والخدمية ، جاء ذلك بحضور محمد كجك نائب المحافظ، واللواء مهندس عمرو عبد المنعم مصطفى رئيس هيئة تنمية الصعيد، وعدلي أبو عقيل السكرتير العام للمحافظة.

وتابعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ الوادي الجديد أنشطة المصنع والتعرف على آليات تحويل المخلفات الزراعية إلى منتجات ذات قيمة مضافة، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة ، ويقام المصنع على مساحة 6.5 فدان، بطاقة استيعابية تبلغ 32 طنًا من المخلفات الزراعية يوميًا، ويستهدف إنتاج البايوتشار (الفحم الحيوي) من مخلفات جريد النخيل، والـ«وود بيلت» باعتباره وقودًا حيويًا بديلًا، إلى جانب الأسمدة العضوية ووسائط الترشيح المستخدمة في معالجة وتنقية المياه، بما يسهم في تحويل المخلفات الزراعية إلى منتجات ذات قيمة مضافة تدعم الأنشطة الإنتاجية المختلفة.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن مشروعات تدوير المخلفات تمثل أحد المسارات المهمة لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، والحد من الآثار البيئية الناتجة عن تراكم المخلفات، فضلًا عن دعم الصناعات الخضراء وفتح آفاق جديدة للاستثمار والإنتاج وتوفير فرص العمل، مشيرة إلى أهمية التوسع في المشروعات التي تحقق التكامل بين الأبعاد البيئية والاقتصادية للتنمية.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن التوسع في مشروعات إعادة تدوير المخلفات الزراعية يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد، ودعم أنماط الإنتاج المستدام، وتعزيز فرص إقامة مشروعات اقتصادية قائمة على إعادة التدوير، بما يحقق عوائد بيئية واقتصادية ويدعم توجهات الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وشددت د.منال عوض، على أهمية تعظيم الاستفادة من إمكانات المصنع، ودعم كفاءة تشغيله، وتوفير متطلباته اللازمة، إلى جانب التوسع في تدريب وتأهيل شباب الخريجين للعمل في مجالات تدوير المخلفات والصناعات الخضراء، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة وتوفير فرص عمل جديدة وتعزيز المردود التنموي للمشروع بمحافظة الوادي الجديد.

من جانبها، أكدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، حرص المحافظة على دعم مشروعات تدوير المخلفات الزراعية والتوسع في الصناعات الخضراء، بما يعزز الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة، ويسهم في تحويل المخلفات إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية. وأشارت إلى أهمية المشروع في دعم جهود التنمية المستدامة بالمحافظة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في مجال إعادة التدوير، وتوفير فرص عمل لشباب المحافظة، بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد والجهات المعنية.

الوادي الجديد لتفقد المشروعات التنموية والبيئية:

وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ الوادي الجديد تتفقدان أعمال تطوير الموقف الإقليمي بالخارجة ورصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية بحي المجاهدين



تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حنان مجدي محافظ الوادي الجديد الموقف الإقليمي بمدينة الخارجة للوقوف على آخر مستجدات أعمال التطوير القائمة به ، وذلك ضمن جولاتها التفقدية لعدد من المشروعات التنموية والبيئية بمحافظة الوادى الجديد.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن المشروع يستهدف تطوير منظومة النقل الإقليمي بمدينة الخارجة، ورفع كفاءة خدمات نقل الركاب وتنظيم حركة المركبات، من خلال إنشاء موقف متكامل بتكلفة تقديرية تبلغ 30 مليون جنيه حيث يضم سعة تشغيلية تبلغ 153 سيارة ميكروباص، 7 أتوبيسات على مساحة إجمالية قدرها 9,316.5 م²، مما يدعم انسيابية الحركة المرورية ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المشروع يتكون من مناطق تشغيل المركبات تضم 8 مظلات لسيارات الميكروباص ومظلتان للأتوبيسات وعدد 5 مدخلًا عدد 4 مخارج، كما يشمل المشروع عدد 4 مظلة انتظار، بكل منها 30 مقعدًا، و2 دورة مياه، وزاوية كمصلي مزودة بدورات مياه خاصة.

من جانبها أكدت حنان مجدى محافظ الوادى الجديد أن الموقف يقدم مجموعة من الخدمات التجارية والتشغيلية، حيث يضم 4 أكشاك لحجز الأتوبيسات و8 أكشاك على السور الخارجي للموقف و2 كافتيريا ويوفر 50 موقعا لانتظار السيارات خارج الموقف، بما يسهم في تنظيم الحركة وتقليل التكدسات بالطرق المحيطة.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ والالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من كافة الأعمال وفقًا لأعلى معايير الجودة، مؤكدةً أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً بتطوير البنية التحتية وتحسين منظومة الخدمات بالمحافظات الحدودية، بما ينعكس مباشرةً على تسهيل حركة المواطنين اليومية وجذب المزيد من الاستثمارات للتنمية المستدامة بالمحافظة.

وفى سياق متصل، تفقدت الدكتورة منال عوض، والسيدة حنان مجدي أعمال تنفيذ خطة رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية والأحياء السكنية بالمحافظة ببلاط الإنترلوك، لتحسين كفاءة شبكة الطرق الداخلية، حيث تابعت سيادتها موقف رصف الطرق بحي المجاهدين بمدينة الخارجة، حيث تتواصل أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية باستخدام بلاط الإنترلوك، بإجمالي مستهدف يبلغ نحو 20,000 م²، ضمن خطة تطوير الأحياء والمناطق السكنية ورفع كفاءة البنية الأساسية.

وأكدت د. منال عوض أن خطة رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية والأحياء السكنية بالمحافظة ببلاط الإنترلوك، والتي تأتي ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026 - 2027 ، تستهدف تحسين كفاءة شبكة الطرق الداخلية، وتيسير حركة المواطنين، ورفع المستوى الحضاري للمناطق السكنية.

وخلال الزيارة، تعرفت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على الموقف التنفيذي لرصف الطرق حيث تتضمن الأعمال أعمال التجهيز والتمهيد والتسوية وضبط المناسيب، يليها تنفيذ طبقات التأسيس وفرشة الإحلال المناسبة وتركيب بلاط الإنترلوك وفق المواصفات الفنية المعتمدة، مع مراعاة انتظام المناسيب، وثبات البلاطات، بما يعزز تحمل الرصف واستدامته في الظروف المناخية للبيئة الصحراوية.

ومن جانبها، أشارت محافظ الوادي الجديد إلى أن المحافظة بدأت تنفيذ مراحل خطة رصف الأحياء الداخلية بالانترلوك منذ ٢٠٢٤، وذلك من خلال مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، وتوسعت الأعمال تباعًا بمختلف المراكز، مشيرة إلى ان الأعمال الحالية تستهدف نحو 37,000 م² من رصف الطرق الداخلية بالانترلوك بمدينتي الداخلة والخارجة وباريس، ضمن خطة متدرجة لرفع كفاءة الأحياء وتحسين المظهر الحضاري، مع تنفيذ الأعمال وفق البرامج الزمنية والمواصفات الفنية المعتمدة.

"كهف الجارة" إحدي العجائب الجيولوجيه بالوادى الجديد

بعد أن أعلنت وزارة السياحة اعتماد كهف "الجارة"، أحد أبرز وأجمل معالم الصحراء الغربية، استجابةً لطلبات شركات السياحة، وإدخال أنشطة جديدة تمنح السائح تجربة مميزة وفريدة، منها رحلات المشي بالجِمال، ونشاط الباراموتور في الصحراء البيضاء، إلى جانب مراقبة الطيور، وتنظيم رحلات المشي والجري وسط الطبيعة الصحراوية، يُعدّ كهف الجارة من أشهر معالم مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، ويقع عند الكيلو 180 على امتداد طريق الفرافرة-أسيوط.

ويُعدّ كهف الجارة من أغرب المواقع الجيولوجية بالصحراء الغربية، ويقع في عمق الأرض بتكوينات رسوبية تعود إلى ملايين السنين. أبرز ما يميزه هو تكويناته الصخرية الهابطة والصاعدة التي تشبه شلالات المياه المتجمدة، وقد تشكلت نتيجة تسرب ملايين الأمتار المكعبة من المياه الأرضية خلال رمال الصحراء، ثم تكثفت وترسبت بفعل الحرارة الشديدة. وتُجسّد الرسوم الجدارية بالكهف أنشطة الإنسان في عصور ما قبل التاريخ مثل الصيد واللعب، ويُرجَّح أنها تعود لعصر الهولوسين الرطب.

ويُصنّف الكهف موقعًا فريدًا لتكوينه الجيولوجي النادر، إذ لا تتجاوز مساحته 60 مترًا مربعًا، ويقع مدخله في هيئة فتحة صغيرة بهضبة من الحجر الجيري. وتمتد ساحته الأساسية على نحو 30 مترًا مربعًا بارتفاع يتراوح بين 5 إلى 6 أمتار. وكان الوصول إليه شديد الصعوبة حتى تم تنفيذ محور الفرافرة - ديروط، أحد أبرز مشروعات الطرق القومية، الذي يربط الوادي الجديد بمحافظات وادي النيل، مما سهّل الوصول إلى الكهف.

وكان أول من وثق اكتشاف الكهف المستكشف الألماني "جيرهارد رولفز" عام 1873، إذ كشف عن تكوينات صخرية نتجت عن نظام مائي ضخم منذ ملايين السنين، وتُعرف بظاهرة الصواعد والهوابط الناتجة عن ترسيب كربونات الكالسيوم. كما جرى أول مسح أثري علمي للرسوم عام 1990 على يد مجموعة باحثين من كولونيا وبرلين والقاهرة.

وكان الكهف معزولًا وشاقّ الوصول إليه قبل تنفيذ محور الفرافرة - ديروط، ما جعل عدد الزيارات إليه محدودًا للغاية، وسُجلت هذه الزيارات في دفتر توقيعات عمره قرابة 100 عام، أغلبها لزوار أجانب وباحثين، قبل أن يختفي الدفتر منذ عدة سنوات.

إعلان كهف الجارة بالوادي الجديد محمية طبيعية

وكانت وزيرة التنمية المحلية قد اعلنت منطقة كهف الجارة وإعلانها المحمية ٣٢ ضمن شبكة المحميات الطبيعية في مصر وذلك أثناء زيارتها للمحافظة امس .

واكدت أن منطقة كهف الجارة نموذج فريد للتنوع الجيولوجي والطبيعي بالصحراء الغربية وفرصة لتعزيز السياحة البيئية

كما وجهت بعمل مسح بيئي لكامل المنطقة المحيطة بالكهف ووضع خطة إدارة وحماية متكاملة للحفاظ على كهف الجارة و تمهيد الطريق المؤدى إليه.

من ناحيتها اوضحت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد أن كهف الجارة يعزز مكانة المحافظة كوجهة واعدة للسياحة البيئية.