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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يواصل دعم التكتلات الاقتصادية والقرى المنتجة

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

عقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اجتماعًا مع لجنة وزارة الصناعة، لبحث سبل دعم جهود المحافظة في تطوير القرى المنتجة، والاستفادة من المقومات الاقتصادية والصناعية التي تتميز بها، بما يسهم في تنشيط الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية المستدامة،جاء ذلك بحضور المهندس حسام الدين عبده نائب المحافظ،الدكتور عبد الوهاب الحضري المكتب الفني لمحافظ الغربية.

توجيهات محافظ الغربية 

وجاء ذلك في إطار جهود محافظة الغربية لدعم التكتلات الاقتصادية والقرى المنتجة.

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم التكتلات الاقتصادية والقرى المنتجة، والعمل على تحويل المزايا النسبية لكل قرية إلى فرص حقيقية للإنتاج والتشغيل، من خلال دعم الحرف والصناعات المحلية وتطوير أساليب الإنتاج، وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات بما يحقق عائدًا اقتصاديًا لأبناء القرى.

تحسين خدمات المواطنين 

وأوضح اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن الغربية تمتلك مقومات اقتصادية وصناعية متنوعة، وتضم 28 تكتلًا اقتصاديًا، إلى جانب القرى التي تتميز بصناعات وحرف محلية متنوعة، مشيرًا إلى أهمية استمرار التنسيق مع وزارة الصناعة والجهات المعنية لدعم جهود تطوير هذه التكتلات، وتذليل التحديات التي تواجه الأنشطة الإنتاجية، وفتح آفاق أوسع أمام التوسع والتسويق والمنافسة.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأضاف المحافظ أن دعم القرى المنتجة يمثل أحد المسارات المهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية داخل القرى، من خلال استثمار الإمكانات المتاحة، وتوفير فرص عمل مستدامة، وتعزيز مشاركة أبناء القرى في منظومة الإنتاج، مؤكدًا استمرار جهود المحافظة لدعم الصناعات الريفية وتطوير المنتجات المحلية، بما يسهم في ترسيخ مكانة الغربية كإحدى المحافظات الرائدة في التكتلات الاقتصادية والإنتاج المحلي.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي دعم التكتلات الاقتصادية مشروعات الإنتاجية

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