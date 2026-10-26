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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تيسير تراخيص ثلاجات المصانع.. تحركات لدعم منتجي الألبان بالإسكندرية

لجنة منتجى الألبان بالغرفة التجارية
لجنة منتجى الألبان بالغرفة التجارية
أحمد بسيوني

بحثت لجنة منتجي الألبان بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، سبل تيسير إجراءات التراخيص للمحال والمصانع والثلاجات، ومواجهة التحديات الإدارية التي تعترض العاملين بالقطاع، إلى جانب وضع تصور لخطة عمل المرحلة المقبلة لدعم المصنعين وتطوير منظومة الإنتاج.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع للجنة، برئاسة المهندس إيهاب شرابية، رئيس اللجنة، وبحضور أعضائها، وأحمد السيد، ممثلًا عن سكرتير عام محافظة الإسكندرية، لمناقشة أبرز الملفات المؤثرة في أنشطة قطاع الألبان ومشتقاته.

وقال المهندس إيهاب شرابية، إن الاجتماع يأتي ضمن جهود الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل ومجلس إدارتها، لدعم القطاعات التجارية والصناعية، والعمل على إزالة العقبات التي تواجه منتسبيها، بما يساعدهم على مواكبة المتغيرات الاقتصادية واحتياجات السوق.

وأوضح أن المناقشات تناولت إجراءات استخراج وتجديد تراخيص المحال والمصانع، سواء المؤقتة أو الدائمة، في ظل اختلاف أوضاع عقود الإيجار، بما يشمل العقود محددة المدة والإيجار القديم، فضلًا عن التحديات المرتبطة بتراخيص الثلاجات، التي تمثل أحد الملفات المهمة أمام العاملين في قطاع الألبان.

وشهد الاجتماع طرح عدد من المشكلات التنظيمية والإدارية التي تواجه أصحاب المنشآت، مع التأكيد على أهمية التنسيق مع الجهات المختصة للوصول إلى حلول عملية تراعي الاشتراطات القانونية، وتساعد على استقرار الأنشطة التجارية والصناعية واستمرارها.

كما ناقش الحضور خطة العمل المستقبلية للجنة، وسبل تطوير أدائها بما يعزز قدرتها على رصد احتياجات العاملين بالقطاع، ونقل مطالبهم عبر القنوات الرسمية، ومتابعة التحديات التي تؤثر في كفاءة التشغيل والإنتاج والاستثمار.

وأكد شرابية استمرار التواصل المباشر مع أصحاب المصانع والمنشآت لرصد العقبات التي تواجههم والعمل على متابعتها مع الجهات المعنية، إلى جانب تبني المبادرات التي تسهم في تطوير قطاع الألبان ومشتقاته، ورفع قدرته التشغيلية والاستثمارية، بما يدعم تلبية احتياجات السوق المحلية.

وفي ختام الاجتماع، أعرب الحضور عن تقديرهم لجهود الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية في التواصل مع الجهات المختصة، ورصد احتياجات القطاعات الاقتصادية والعمل على تذليل العقبات أمام التجار والمصنعين، بما يعزز تنافسية الأنشطة الاقتصادية ويدعم قدرتها على مواكبة متطلبات السوق.

لجنة منتجى الألبان بالغرفة التجارية الغرفة التجارية الإسكندرية

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