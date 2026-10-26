الغيوم تسبق نوات نوفمبر بالإسكندرية.. استعدادات مكثفة لمواجهة موسم الأمطار

خيّمت الغيوم على سماء الإسكندرية، اليوم الاثنين، بالتزامن مع اقتراب شهر نوفمبر، الذي يشهد عادةً بداية نشاط عدد من النوات الشتوية، وسط استعدادات مكثفة من شركة الصرف الصحي والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لرفع كفاءة منظومة تصريف مياه الأمطار والاستجابة للتقلبات الجوية المرتقبة.

تأتي هذه الأجواء مع اقتراب موعد نوة المكنسة، التي يرتبط موعدها التقليدي بشهر نوفمبر، وسط متابعة مستمرة للتغيرات الجوية، مع التأكيد على أن فرص سقوط الأمطار وشدتها تتحدد وفقًا لتطورات الحالة الجوية والنشرات الرسمية الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية.

وفي إطار الاستعداد لموسم الشتاء، تكثف شركة الصرف الصحي بالإسكندرية جهودها للتأكد من جاهزية محطات الرفع والمعالجة، ومراجعة كفاءة المعدات وسيارات شفط المياه، إلى جانب تجهيز فرق الطوارئ وتحديد نقاط تمركزها، بما يضمن سرعة التحرك حال سقوط الأمطار.

وتشمل خطة الاستعداد مواصلة أعمال تطهير شبكات الصرف الصحي والشنّايش، ومراجعة كفاءة تشغيل المحطات والمعدات، فضلًا عن تنفيذ جولات ميدانية لرصد أي مشكلات قد تؤثر في تصريف المياه، والعمل على معالجتها قبل حدوث التقلبات الجوية.

وتتضمن الاستعدادات مراجعة أداء منظومة الطوارئ والاستفادة من الخبرات المكتسبة خلال موجات الأمطار السابقة، مع تحديد المناطق الأكثر عرضة لتجمع المياه، والتأكد من جاهزية فرق العمل للتعامل مع البلاغات والتحرك السريع إلى مواقع تجمعات الأمطار.

وتتواصل أعمال التنسيق بين شركة الصرف الصحي والأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة جاهزية الشوارع والأنفاق والمناطق الحيوية، والحد من التأثيرات المحتملة للأمطار على حركة المرور وسلامة المواطنين.

وتأتي توجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بتكثيف المتابعة الميدانية ورفع درجة الاستعداد لمواجهة النوات والتقلبات الجوية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، والتأكد من كفاءة منظومة تصريف مياه الأمطار، وسرعة التعامل مع البلاغات للحد من آثارها على المواطنين والممتلكات.

ومع اقتراب نوفمبر، تستمر الاستعدادات بالتوازي مع متابعة النشرات والتحذيرات الرسمية بشأن فرص سقوط الأمطار ونشاط الرياح وارتفاع الأمواج، لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لمستجدات الطقس.

ودعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية المواطنين إلى الإبلاغ عن مشكلات الصرف الصحي أو تجمعات مياه الأمطار عبر الخط الساخن 175، لتسهيل توجيه فرق التدخل والتعامل مع البلاغات.