قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأجيل جولة محمد صلاح السياحية في تركيا بعد الجدل حول زيارته الأخيرة
إقبال على الجمعية العمومية العادية وغير العادية لنادي سيراميكا كليوباترا| صور
وزارة الخارجية تتابع موقف مركب صيد مصري بالبحر الأحمر وتكثف جهودها لعودة طاقمه إلى أرض الوطن
السيول تقطع طريق مرسى علم – الشلاتين بالبحر الأحمر.. وتحذيرات من عبور مجرى المياه
خلال لقائه بجوتيريش.. الرئيس السيسي يشدد على ضرورة إصلاح منظومة مجلس الأمن
اتساع رقعة التسرب النفطي قبالة سواحل الإمارات.. وإغلاق مزيد من الشواطئ
48 ساعة وينتهي التقديم في 15 ألف شقق إيجار تمليكي
لأول مرة .. الدولار يتخطى حاجز 56 جنيهًا في البنوك
الرئيس السيسي: مصر تدعم الدور المركزي للأمم المتحدة في صون السلم والأمن الدوليين
رئيس مجلس الشيوخ: الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ.. ومصر تقف مع أشقائها درعا يصون لا سيفا يعتدي
لا إفلات من العقاب..ملك الأردن: لاحقنا الإرهابيين حتى جحورهم ولن نقبل أبدَا من يفرقنا
وزير الدفاع الكوري الجنوبي: مشاورات مكثفة مع واشنطن لتحديد موعد نقل القيادة العملياتية في زمن الحرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الغيوم تسبق نوات نوفمبر بالإسكندرية.. استعدادات مكثفة لمواجهة موسم الأمطار

غيوم
غيوم
أحمد بسيوني

خيّمت الغيوم على سماء الإسكندرية، اليوم الاثنين، بالتزامن مع اقتراب شهر نوفمبر، الذي يشهد عادةً بداية نشاط عدد من النوات الشتوية، وسط استعدادات مكثفة من شركة الصرف الصحي والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لرفع كفاءة منظومة تصريف مياه الأمطار والاستجابة للتقلبات الجوية المرتقبة.

تأتي هذه الأجواء مع اقتراب موعد نوة المكنسة، التي يرتبط موعدها التقليدي بشهر نوفمبر، وسط متابعة مستمرة للتغيرات الجوية، مع التأكيد على أن فرص سقوط الأمطار وشدتها تتحدد وفقًا لتطورات الحالة الجوية والنشرات الرسمية الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية.

وفي إطار الاستعداد لموسم الشتاء، تكثف شركة الصرف الصحي بالإسكندرية جهودها للتأكد من جاهزية محطات الرفع والمعالجة، ومراجعة كفاءة المعدات وسيارات شفط المياه، إلى جانب تجهيز فرق الطوارئ وتحديد نقاط تمركزها، بما يضمن سرعة التحرك حال سقوط الأمطار.

وتشمل خطة الاستعداد مواصلة أعمال تطهير شبكات الصرف الصحي والشنّايش، ومراجعة كفاءة تشغيل المحطات والمعدات، فضلًا عن تنفيذ جولات ميدانية لرصد أي مشكلات قد تؤثر في تصريف المياه، والعمل على معالجتها قبل حدوث التقلبات الجوية.

وتتضمن الاستعدادات مراجعة أداء منظومة الطوارئ والاستفادة من الخبرات المكتسبة خلال موجات الأمطار السابقة، مع تحديد المناطق الأكثر عرضة لتجمع المياه، والتأكد من جاهزية فرق العمل للتعامل مع البلاغات والتحرك السريع إلى مواقع تجمعات الأمطار.

وتتواصل أعمال التنسيق بين شركة الصرف الصحي والأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة جاهزية الشوارع والأنفاق والمناطق الحيوية، والحد من التأثيرات المحتملة للأمطار على حركة المرور وسلامة المواطنين.

وتأتي توجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بتكثيف المتابعة الميدانية ورفع درجة الاستعداد لمواجهة النوات والتقلبات الجوية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، والتأكد من كفاءة منظومة تصريف مياه الأمطار، وسرعة التعامل مع البلاغات للحد من آثارها على المواطنين والممتلكات.

ومع اقتراب نوفمبر، تستمر الاستعدادات بالتوازي مع متابعة النشرات والتحذيرات الرسمية بشأن فرص سقوط الأمطار ونشاط الرياح وارتفاع الأمواج، لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لمستجدات الطقس.

ودعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية المواطنين إلى الإبلاغ عن مشكلات الصرف الصحي أو تجمعات مياه الأمطار عبر الخط الساخن 175، لتسهيل توجيه فرق التدخل والتعامل مع البلاغات.

غيوم الإسكندرية شركة الصرف الصحي بالإسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باقة الإنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. الحكومة تقرر مضاعفة باقة إنترنت أرضي مجاناً

البنزين

بعد القرارات الجديدة وزيادة الدولار.. أسعار البنزين اليوم في مصر

محافظ الإسكندرية ورئيس الأكاديمية البحرية يكرّمان نجل الشهيد أحمد المنسي في حفل تخرجه

محافظ الإسكندرية ورئيس الأكاديمية البحرية يكرمان نجل الشهيد أحمد المنسي في حفل تخرجه

وائل جمعه

باسم مرسي يهاجم وائل جمعة: ركز في شغلك.. وأحذرك من الفشل مع الأهلي

الزمالك

إدارة الزمالك تحيل ملف التعاقد مع اللاعبين الأجانب إلى النيابة

الدولار

رايح على فين..ارتفاع جديد في سعر الدولار اليوم

الأتوبيس المحترق

تفحم بالكامل.. العناية الإلهية تنقذ 40 راكبا بحريق أتوبيس قنا| صور

أحمد فتوح

جاي هنا ليه؟.. أحمد فتوح يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل أزمته مع جماهير الزمالك

ترشيحاتنا

الدكتور هاني سويلم و السيد شافكات خامراييف، وزير الموارد المائية بجمهورية أوزبكستان

وزير الري يبحث تدعيم الإدارة المستدامة للموارد المائية مع نظيره الأوزبكي

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يستقبل سكرتير عام الأمم المتحدة.. وجوتيريش يشيد بالدور المحوري لمصر في تسوية النزاعات وترسيخ السلام بالشرق الأوسط

عمرو عثمان

صندوق مكافحة الإدمان: 3660 سائق مدارس خضعوا لتحليل المخدرات

بالصور

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية كبار المخططين الوطنيين لعمليات الأمم المتحدة للسلام.. صور

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية كبار المخططين الوطنيين لعمليات الأمم المتحدة للسلام
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية كبار المخططين الوطنيين لعمليات الأمم المتحدة للسلام
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية كبار المخططين الوطنيين لعمليات الأمم المتحدة للسلام

فيديو

حقيقية مرض عائشة الكيلاني

بعد سنوات من الغياب.. ظهور عائشة الكيلاني يكسر قلوب محبيها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: كيف تستلهم مصر مسارها.. حين يلتقي الدستور بالسيادة والعدالة الاجتماعية في الفكر التركي

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: المعادن النادرة لا تدرك صحة البيئة المناخية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من الأمن الغذائي إلى مرونة الاقتصاد المصري.. رؤية متكاملة للتنمية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إحسان عبد القدوس الذي لا نعرفه!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: من يشكل الحكومة المقبلة في إسرائيل؟!

المزيد