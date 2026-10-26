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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة الإسكندرية ومجمع الإعلام يحتفلان بذكرى انتصارات أكتوبر الـ53

جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية
أحمد بسيوني

نظّم مجمع إعلام الإسكندرية، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع جامعة الإسكندرية، احتفالية بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة، تحت عنوان «من الحلم إلى الإنجاز.. حكاية وطن»، وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية الهندسة، بهدف تعزيز الوعي الوطني لدى الطلاب وترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية.

وشهدت الاحتفالية تكريم الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، تقديرًا للتعاون المثمر بين الجامعة ومجمع الإعلام، بحضور الدكتورة أميرة يسن، نائب محافظ الإسكندرية، والدكتورة عفاف العوفي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من القيادات التنفيذية والعسكرية والإعلامية والأكاديمية.

وأكدت الدكتورة أميرة يسن، نائب محافظ الإسكندرية، أن انتصارات أكتوبر تمثل نموذجًا لقدرة المصريين على تجاوز التحديات بالإرادة والتخطيط والعمل، مشددة على أهمية استلهام روح النصر في مواصلة جهود البناء والتنمية، وتعزيز وعي الشباب، ومواجهة الشائعات، وتوجيه طاقاتهم لخدمة الوطن.

من جانبها، أشارت الدكتورة عفاف العوفي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن انتصارات أكتوبر ستظل رمزًا للإرادة الوطنية والقدرة على تحويل التحديات إلى إنجازات، مؤكدة دور الجامعات في إعداد أجيال واعية ومبتكرة، قادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.

ودعت الطلاب إلى استلهام قيم أكتوبر في العمل والإبداع، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية، بما يعزز دور الشباب في بناء المستقبل.

وتضمنت الفعاليات محاضرتين تناولتا الأبعاد التاريخية والوطنية لانتصارات أكتوبر؛ إذ ألقى اللواء الدكتور وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية والخبير في الأمن الإقليمي، محاضرة بعنوان «انتصارات أكتوبر من واقع اعترافات القادة الإسرائيليين».

كما استعرض الدكتور الكيميائي محمد نور الدين، بطل موقعة كبريت والخبير الدولي بالأمم المتحدة، الدلالات الوطنية والتاريخية للانتصارات، وما تعكسه من قوة الإرادة المصرية وقدرة القوات المسلحة على تحقيق الإنجازات في مواجهة التحديات.

وناقشت الاحتفالية أهمية تعزيز وعي الشباب بالمعلومات المضللة، وتشجيعهم على تحري الدقة والاعتماد على المصادر الموثوقة، إلى جانب استلهام دروس حرب أكتوبر في التخطيط والعمل الجماعي والإصرار على تحقيق الأهداف.

وتأتي الفعالية في إطار التعاون بين جامعة الإسكندرية والهيئة العامة للاستعلامات لنشر الوعي الوطني بين الطلاب، وترسيخ قيم الانتماء والمواطنة، وتعريف الأجيال الجديدة بالتضحيات التي قدمها أبطال القوات المسلحة دفاعًا عن الوطن.

جامعة الإسكندرية مجمع اعلام الإسكندرية

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