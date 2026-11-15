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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السعودية تدين وتستنكر الاعتداءات الإيرانية الجوية على البحرين

السعودية تدين وتستنكر الاعتداءات الإيرانية الجوية على البحرين
السعودية تدين وتستنكر الاعتداءات الإيرانية الجوية على البحرين
أ ش أ

 أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الجوية على مملكة البحرين الشقيقة، مؤكدةً تضامنها الكامل معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

وقالت وزارة الخارجية السعودية - في بيان - إن : "المملكة تؤكد أن الاعتداءات الإيرانية تُعد انتهاكًا للقانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار، وتشدد المملكة على أهمية الوقف الفوري للهجمات الإيرانية السافرة على دول المنطقة، والمضي بخطوات جادة نحو تحقيق أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها"،حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأحد.

أشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الجوية مملكة البحرين الشقيقة وزارة الخارجية السعودية

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