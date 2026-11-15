أسباب الشعور بجفاف وحكة في بشرة الوجه| كيف يؤثر الهواء الملوث على البشرة؟.. طبيب جلدية يوضح

الشتاء و التلوث يؤثران على البشرة بهذه الطريقة

علامات إذا ظهرت أتجه للطبيب فورا

مع حلول فصل الشتاء وتراكم الضباب الدخاني فوق المدن، ينصبّ قلق معظمنا على صحة رئتينا. لكن ما قد لا ندركه هو أن البشرة تتأثر هي الأخرى بشكل يومي! فإذا كنت تشعر مؤخراً بأن بشرة وجهك أصبحت مشدودة، أو بدأت تتقشر، أو تشعر بحكة فيها، فقد يكون الهواء المحيط بك هو السبب.

تقول الدكتورة بوشبا غناراج، استشارية أولى في الأمراض الجلدية بمستشفيات "أبولو" التخصصية في منطقة "فاناغارام" بمدينة تشيناي: "لا يقتصر تأثير تلوث الهواء على الرئتين فحسب؛ فالبشرة هي خط الدفاع الأول ضد الملوثات الموجودة في الغلاف الجوي. إذ يمكن للجسيمات الدقيقة -مثل PM2.5 وPM10- والدخان والغبار والغازات الضارة أن تستقر على سطح الجلد، مما يسبب تهيجه والتهابه".

وتقدّر منظمة الصحة العالمية أن الغالبية العظمى من سكان العالم يتنفسون هواءً تتجاوز فيه مستويات التلوث الحدود الآمنة، تبلغ المشكلة ذروتها خلال فصل الشتاء، حيث تؤدي عوامل مثل حرق المحاصيل، واستخدام الألعاب النارية، وانبعاثات المركبات، إلى جانب بركود الهواء في ظل الطقس البارد، إلى احتجاز الملوثات بالقرب من سطح الأرض. وتضيف الدكتورة غناراج: "قد يلاحظ الأفراد تفاقماً في جفاف البشرة، أو ظهور حكة واحمرار وحساسية، لا سيما في الأيام التي تكون فيها جودة الهواء رديئة. كما أن الأشخاص ذوي البشرة الحساسة أو المصابين بحالات جلدية مسبقة، مثل الإكزيما، أكثر عرضة للتأثر؛ فمع التعرض المتكرر للملوثات، قد يضعف الحاجز الوقائي الطبيعي للبشرة".

لماذا يتسبب الهواء الملوث في جفاف البشرة وشعورك بالحكة؟



لفهم الضرر الذي يحدث، تقترح الدكتورة غناراج تخيل جدار؛ فبشرتك تمتلك طبقة خارجية رقيقة تُعرف بـ "حاجز البشرة". تخيل هذا الحاجز كجدار من الطوب؛ حيث يمثل الطوب خلايا الجلد، بينما يعمل الزيت الطبيعي بمثابة "الأسمنت" الذي يحبس الرطوبة داخل البشرة. وهنا يأتي دور الهواء الملوث الذي يعمل على تفكيك هذا "الأسمنت".

ويُعد الجسيمات الدقيقة (PM2.5) -وهي جزيئات أصغر من شعرة الإنسان بـ 30 مرة- المتهم الرئيسي في هذه العملية. توضح الدكتورة غناراج قائلة: "تستقر هذه الجسيمات على سطح البشرة وتتسلل إلى داخل المسام. كما أنها تحمل مواد كيميائية ناتجة عن عوادم المركبات وحرق النفايات. تؤدي هذه المواد إلى حدوث 'إجهاد تأكسدي'، حيث تهاجم جزيئات غير مستقرة خلايا الجلد السليمة وتلحق الضرر بها". وبمجرد أن يضعف هذا "الجدار"، تبدأ الرطوبة في التسرب؛ فتصبح البشرة جافة ومشدودة ومثيرة للحكة، وقد تبدأ منتجات العناية بالبشرة -التي كانت تناسبك سابقاً- في التسبب بلسعات أو تهيج.

ولا يقتصر التأثير على الجفاف فحسب؛ إذ تضيف الدكتورة غناراج: "يمكن للتلوث أن يثير العديد من المشكلات الجلدية؛ فقد تتفاقم حالات الإكزيما، وتصبح البشرة حمراء وحساسة. كما يختلط الغبار بالزيوت الطبيعية فيسد المسام، مما يؤدي إلى زيادة ظهور البثور". وتتابع: "مع مرور الوقت، تفقد البشرة نضارتها، وقد تظهر بقع داكنة، كما قد تبدأ الخطوط الدقيقة في الظهور في وقت أبكر من المعتاد". ويطلق الباحثون على هذه الظاهرة اسم "شيخوخة البشرة المرتبطة بالتلوث"، وقد ربطت الدراسات بين التعرض طويل الأمد لعوادم حركة المرور وزيادة ظهور البقع الصبغية على الوجه.

لماذا يتسبب الهواء الملوث في جفاف البشرة وشعورك بالحكة؟

الخطأ الذي يزيد الأمر سوءاً



عندما تشعرين بأن بشرتك متسخة، قد تميلين غريزياً إلى فركها بقوة. وتؤكد الدكتورة غناراج أن هذا هو الخطأ الأكثر شيوعاً؛ إذ يعتقد الكثيرون أن الفرك بقوة يساعد في "إزالة" الملوثات، لكن الحقيقة هي أن استخدام غسولات الوجه القاسية، والمقشرات، والماء الساخن، يؤدي إلى تجريد حاجز البشرة الطبيعي، مما يجعلها أكثر جفافاً وتهيجاً.

وتنصح الدكتورة غناراج قائلة: "يكفي غسل الوجه بلطف مرة واحدة ليلاً لمعظم الناس؛ وذلك باستخدام ماء فاتر ومنظف معتدل خالٍ من العطور".

كيف تحمين بشرتك؟



توصي الدكتورة غناراج باتباع روتين بسيط ومنتظم، بدلاً من تكديس الكثير من المنتجات، وذلك من خلال الخطوات التالية:

التنظيف اللطيف: لإزالة الغبار والأتربة التي تتراكم على البشرة طوال اليوم.

الترطيب مرتين يومياً: اختاري منتجات تحتوي على "السيراميد" أو "الجلسرين"؛ فالسيراميد عبارة عن دهون طبيعية تساعد في إعادة بناء حاجز البشرة، بينما يعمل الجلسرين على جذب الرطوبة إلى داخل الجلد.

استخدام فيتامين "سي" (Vitamin C) صباحاً: يعمل كمضاد للأكسدة، مما يساعد في تهدئة الجزيئات غير المستقرة (الجذور الحرة).

عدم إهمال واقي الشمس أبداً: استخدمي واقياً بمعامل حماية (SPF) 30 أو أكثر، فهو يعمل أيضاً كدرع واقٍ ضد الملوثات.

متى يجب عليكِ استشارة الطبيب؟



تشدد الدكتورة غناراج على ضرورة عدم تجاهل الأعراض المستمرة؛ لذا ينبغي مراجعة طبيب الجلدية إذا استمر الجفاف أو الحكة لأكثر من أسبوعين، أو في حال ظهور طفح جلدي، أو تورم، أو تشققات في البشرة، أو إذا شعرتِ بحرقة أو وخز عند استخدام أي منتج على بشرتك.

كما تحذر بشدة من العلاج الذاتي، قائلة: "يرجى عدم استخدام الكريمات التي تحتوي على الستيرويدات (الكورتيزون) دون استشارة طبية؛ فهي قد تؤدي إلى ترقق الجلد وتسبب أضراراً طويلة الأمد".

وتختتم الدكتورة غناراج بنصيحة مطمئنة: "قد لا يمكنك التحكم في جودة الهواء الخارجي، لكن يمكنك التحكم في مدى قدرة بشرتك على التأقلم معه. لذا، اجعلي روتين العناية ببشرتك بسيطاً ولطيفاً ومنتظماً".