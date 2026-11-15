ماذا يحدث للجسم عند تناول 4 حبات من الجوز يوميا؟.. فوائد للذاكرة وصحة القلب

يعد الجوز من أشهر أنواع المكسرات، ويساعد تناول الجوز بشكل يومي في الحصول على العديد من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم.

ويُقلل نقع الجوز في الماء لمدة 6 إلى 8 ساعات (أو طوال الليل) من حمض الفيتيك، الذي قد يُعيق امتصاص المعادن، كما يُخفف من حدة التانينات الموجودة في القشرة، والتي تُسبب المرارة، لا توجد أدلة قوية تُثبت أن النقع يُضيف قيمة غذائية كبيرة، لذا اختر ما يُناسبك وتتناوله بانتظام

1. مفيد لصحة القلب

الجوز غني بحمض ألفا لينولينيك (ALA)، وهو نوع من الدهون النباتية أوميغا 3، تربط الدراسات بين تناول الجوز بانتظام وانخفاض مستوى الكوليسترول الضار (LDL) وتحسين وظائف الأوعية الدموية.

2. يدعم صحة الدماغ

يحتوي الجوز على أحماض أوميغا-3 الدهنية وفيتامين هـ والبوليفينولات، التي تساعد على حماية خلايا الدماغ من الإجهاد التأكسدي، وتشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يتناولون المكسرات بانتظام قد يتمتعون بذاكرة وأداء معرفي أفضل مع تقدمهم في السن.

3. يحافظ على صحة أمعائك

يُغذي الجوز البكتيريا النافعة في الأمعاء، وقد أظهرت الأبحاث أن تناول الجوز يومياً يُمكن أن يُحسّن من تنوّع الميكروبيوم المعوي.

4. يساعد في إدارة الوزن

على الرغم من غناها بالسعرات الحرارية، إلا أن الجوز يُشعرك بالشبع لاحتوائه على البروتين والدهون والألياف، ويمكن لحفنة صغيرة منه أن تُقلل من الشعور بالجوع بين الوجبات.

5. غني بمضادات الأكسدة

يحتل الجوز مرتبة متقدمة بين جميع أنواع المكسرات الشائعة من حيث محتواه من مضادات الأكسدة، ويرجع ذلك في الغالب إلى مادة البوليفينول المركزة في قشرة اللب.

6. يدعم التحكم في نسبة السكر في الدم

يتميز الجوز بانخفاض تأثيره على مستوى السكر في الدم، لذا فإن إضافته إلى الوجبات قد يساعد في إبطاء ارتفاع نسبة السكر في الدم، ينبغي على مرضى السكري استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية لتحديد الكمية المناسبة.

المصدر health