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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

4 أطعمة خفيفة تدعم صحة القلب وتساعد على التحكم في ضغط الدم

4 أطعمة خفيفة تدعم صحة القلب وتساعد على التحكم في ضغط الدم
4 أطعمة خفيفة تدعم صحة القلب وتساعد على التحكم في ضغط الدم
ولاء عادل

يمكن أن تؤثر الاختيارات الغذائية بين الوجبات في صحة القلب والأوعية الدموية، خاصة عند الاعتماد على أطعمة توفر العناصر الغذائية الضرورية للجسم، مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والألياف والدهون الصحية، التي تسهم في دعم وظائف القلب والمساعدة على تنظيم ضغط الدم، وفقًا لما نشره موقع «Verywell Health».

الجبن القريش بالبرتقال والفستق

يجمع هذا المزيج بين البروتين والمعادن والدهون الصحية، إذ تنصح لورين مانيكر، اختصاصية التغذية المسجلة في تشارلستون بولاية ساوث كارولاينا، بتناول الجبن القريش قليل الصوديوم مع البرتقال والفستق كوجبة خفيفة ضمن نظام غذائي متوازن.

ويحتوي البرتقال على البوتاسيوم الذي يساعد الجسم على التخلص من الصوديوم الزائد والمساهمة في تنظيم ضغط الدم، بينما يوفر الجبن القريش البروتين والكالسيوم، ويضيف الفستق المغنيسيوم والدهون غير المشبعة المفيدة لصحة القلب.

ويمكن إعداد الوجبة بتقطيع البرتقال وإضافته إلى الجبن القريش، ثم رش الفستق المفروم على الوجه، مع مراعاة اختيار الأنواع قليلة الملح لتقليل استهلاك الصوديوم.

آيس كريم الموز المجمد

يتيح الموز تحضير حلوى منزلية بسيطة بمذاق حلو طبيعي، دون الحاجة إلى الاعتماد على كميات كبيرة من السكر المضاف، كما يحتوي على البوتاسيوم والألياف التي تدعم وظائف الجسم المختلفة.

وتوضح ريجينا ويندسور، اختصاصية التغذية المسجلة في ولاية كولورادو، إمكانية استخدام الموز المجمد مع بذور الشيا المنقوعة للحصول على قوام كريمي يشبه الآيس كريم، مع إضافة الكاكاو غير المحلى أو القرفة لتحسين المذاق.

ويساعد البوتاسيوم في الحفاظ على التوازن بين الصوديوم والسوائل داخل الجسم، وهو ما يدعم تنظيم ضغط الدم، فيما توفر بذور الشيا الألياف والدهون الصحية، ويمكن تقليل العسل والمحليات المضافة للحفاظ على القيمة الغذائية للوصفة.

الفشار المحضر في المنزل

يُعد الفشار من الخيارات المناسبة للوجبات الخفيفة عند تحضيره بطريقة صحية، إذ تشير ساندرا أريفالو، اختصاصية التغذية المسجلة في نياك بولاية نيويورك، إلى إمكانية إعداده في المنزل بدلًا من الأنواع التجارية التي قد تحتوي على كميات مرتفعة من الملح والدهون المضافة.

وينتمي الفشار إلى الحبوب الكاملة، ويوفر الألياف التي تساعد على الشعور بالشبع وتدعم صحة الجهاز الهضمي، ويمكن تحضيره باستخدام الهواء الساخن أو كمية محدودة من زيت الزيتون.

ولجعله خيارًا أفضل لصحة القلب، يُنصح بالحد من الملح والزبدة والإضافات الغنية بالدهون المشبعة، مع الاستعانة بالأعشاب والتوابل لإضافة نكهة مميزة.

الزبادي اليوناني بالتوت والجوز

يمثل الزبادي اليوناني مع التوت والجوز وجبة تجمع بين البروتين والكالسيوم ومضادات الأكسدة والدهون الصحية، وتوصي أليسون هيريس، اختصاصية التغذية المسجلة في ميتوتشن بولاية نيوجيرسي، بإدراج هذا المزيج ضمن الخيارات الغذائية الداعمة لصحة القلب.

ويوفر الزبادي البروتين والكالسيوم، بينما يحتوي التوت على الأنثوسيانين، وهي مركبات نباتية تمتلك خصائص مضادة للأكسدة، في حين يمد الجوز الجسم بأحماض أوميغا 3 الدهنية النباتية.

ويمكن إضافة شرائح الموز أو القرفة إلى الزبادي لتنويع النكهة، مع اختيار الأنواع غير المحلاة وتجنب الإفراط في السكر أو الإضافات الحلوة.

كيف تحافظ على صحة القلب وتتحكم في ضغط الدم؟

يساعد تناول الوجبات الخفيفة الغنية بالعناصر الغذائية على تحسين النظام الغذائي، لكن الحفاظ على صحة القلب يتطلب اتباع مجموعة متكاملة من العادات الصحية، تشمل تقليل الملح، وتناول الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة، وممارسة النشاط البدني بانتظام، والحفاظ على وزن مناسب.

وفي حالة الإصابة بارتفاع ضغط الدم، تظل المتابعة الطبية والالتزام بالعلاج الموصوف أمرين أساسيين، إذ لا يمكن الاعتماد على نوع معين من الطعام وحده لعلاج ارتفاع الضغط أو الاستغناء عن الأدوية.

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