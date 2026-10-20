فوائد قشر الرمان وأضراره.. دليلك لاستخدامه بطريقة آمنة

لا تقتصر الاستفادة من الرمان على حبوبه الحمراء الغنية بالعناصر الغذائية، إذ تحظى قشوره أيضًا باهتمام متزايد بسبب احتوائها على مركبات نباتية ومضادات للأكسدة، من بينها البوليفينولات والتانينات، التي تخضع للدراسة لمعرفة تأثيراتها المحتملة في صحة الإنسان.

ورغم انتشار وصفات قشر الرمان للعناية بالبشرة وتحسين الهضم، فإن بعض الاستخدامات الشائعة لا تزال تفتقر إلى أدلة علمية كافية تؤكد فعاليتها، لذلك من المهم التعرف على فوائده المحتملة، وطريقة تحضيره، والاحتياطات التي ينبغي مراعاتها قبل استخدامه.

أبرز فوائد قشر الرمان الصحية والجمالية

1- قشر الرمان وصحة الجهاز الهضمي

تحتوي قشور الرمان على مركبات نباتية يجري بحث تأثيرها في الالتهابات ونشاط بعض أنواع البكتيريا، وهو ما يفسر الاهتمام بدراسة دورها المحتمل في دعم صحة الجهاز الهضمي.

لكن لا توجد أدلة سريرية كافية تؤكد أن تناول قشر الرمان يعالج قرح المعدة أو النزيف المعوي أو يقضي على الديدان والطفيليات، لذلك لا ينبغي استخدامه بديلًا عن العلاج الطبي عند الإصابة بمشكلات الجهاز الهضمي.

2- هل يدعم قشر الرمان صحة القلب؟

تتميز قشور الرمان باحتوائها على مركبات مضادة للأكسدة، قد يكون لها دور في الحد من الإجهاد التأكسدي المرتبط ببعض المشكلات الصحية، بما فيها أمراض القلب والأوعية الدموية.

ومع ذلك، لا تزال الأدلة غير كافية لإثبات أن تناول قشر الرمان في صورة مشروب يخفض الكوليسترول الضار أو الدهون الثلاثية أو ضغط الدم بصورة مؤكدة، وتظل التغذية المتوازنة والنشاط البدني والالتزام بالعلاج الموصوف من أهم وسائل الحفاظ على صحة القلب.

3- فوائد قشر الرمان للبشرة ومقاومة التجاعيد

تحتوي قشور الرمان على مركبات فينولية، من بينها حمض الإلاجيك، الذي يحظى باهتمام الباحثين بسبب خصائصه المضادة للأكسدة وتأثيراته المحتملة في حماية الخلايا.

وتُدرس مستخلصات الرمان لاستخدامها في مستحضرات العناية بالبشرة، لكن لا توجد أدلة كافية تثبت أن وضع مسحوق قشر الرمان مباشرة على الوجه يعالج حب الشباب أو يزيل التجاعيد أو يوحد لون البشرة.

ولذلك، يُفضل استخدام منتجات العناية بالبشرة المخصصة لهذا الغرض، مع اختبار أي منتج جديد على مساحة صغيرة من الجلد لتقليل احتمالات التهيج.

4- دور قشر الرمان في العناية بالفم

تخضع المركبات الموجودة في قشر الرمان للدراسة لمعرفة مدى تأثيرها في بعض أنواع البكتيريا المرتبطة بصحة الفم، وهو ما أدى إلى الاهتمام بإمكانية الاستفادة منها في منتجات العناية بالأسنان واللثة.

لكن لا توجد أدلة كافية تثبت أن المضمضة بمشروب قشر الرمان تعالج التهاب الحلق أو تمنع تراكم الجير أو تقضي على رائحة الفم الكريهة بصورة موثوقة، لذلك يظل تنظيف الأسنان بانتظام وزيارة طبيب الأسنان عند الحاجة أمرين أساسيين.

5- هل يخفف قشر الرمان آلام المفاصل؟

تثير مضادات الأكسدة الموجودة في قشر الرمان اهتمام الباحثين بسبب تأثيراتها المحتملة في العمليات الالتهابية، إلا أن معظم المعلومات المتاحة لا تكفي لإثبات قدرته على تخفيف آلام المفاصل أو التورم لدى البشر.

كما لا يوجد دليل سريري كافٍ على أن شاي قشر الرمان يمنع هشاشة العظام، ولذلك ينبغي الاعتماد على الوسائل المثبتة للحفاظ على صحة العظام، مثل الحصول على الكالسيوم وفيتامين د وممارسة النشاط البدني المناسب.

6- حقيقة فوائد قشر الرمان في التخلص من السموم

يروج البعض لمشروب قشر الرمان باعتباره وسيلة لتنقية الجسم من السموم، لكن لا توجد أدلة علمية كافية تثبت أن تناوله يحقق هذا التأثير.

ويعتمد الجسم على الكبد والكلى في معالجة العديد من الفضلات والتخلص منها، بينما يساعد اتباع نظام غذائي متنوع وشرب كميات مناسبة من الماء في دعم الوظائف الطبيعية للجسم، دون الحاجة إلى الاعتماد على مشروبات تُسوّق باعتبارها وسائل للتنقية أو العلاج.

طريقة تحضير شاي قشر الرمان المجفف في المنزل

يمكن تحضير مشروب قشر الرمان باستخدام مكونات بسيطة، مع الانتباه إلى أن تناوله لا يُعد علاجًا مثبتًا للأمراض، وأن الجرعات الآمنة للاستخدام المنتظم لم تُحدد بصورة كافية.

المكونات

ملعقة صغيرة من قشر الرمان المجفف والمطحون.

كوب من الماء الساخن.

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض للتحلية، حسب الرغبة.

خطوات التحضير

اغسلي ثمرة الرمان جيدًا قبل تقشيرها، واختاري قشرًا سليمًا وخاليًا من العفن.

قطعي القشر إلى أجزاء صغيرة، وجففيه في مكان نظيف وجيد التهوية حتى يجف تمامًا.

اطحني القشر المجفف، ثم أضيفي ملعقة صغيرة منه إلى كوب من الماء الساخن.

غطي الكوب واتركي الخليط منقوعًا لمدة تتراوح بين 5 و10 دقائق.

صفي المشروب جيدًا، وأضيفي العسل إذا رغبتِ في تحسين مذاقه.

أضرار قشر الرمان والاحتياطات قبل استخدامه

على الرغم من الاهتمام بمركبات قشر الرمان، فإن المعلومات المتاحة عن سلامة تناوله بكميات كبيرة أو استخدام مستخلصاته المركزة لا تزال محدودة، لذلك لا يُنصح بالإفراط في تناوله أو استخدامه لأغراض علاجية دون استشارة مختص.

ويجب عدم استخدام قشر الرمان بديلًا عن الأدوية الموصوفة، خاصة لعلاج أمراض القلب أو اضطرابات الجهاز الهضمي أو التهابات المفاصل، كما ينبغي تجنب وضع مسحوقه على البشرة إذا تسبب في احمرار أو حكة أو تهيج.

ويُفضل أن تستشير الحوامل والمرضعات والأشخاص الذين يتناولون أدوية بانتظام أو يعانون أمراضًا مزمنة الطبيب قبل استخدام قشر الرمان بصورة علاجية، لتقييم مدى ملاءمته لحالتهم.