المسجد المبارك في خطر.. محافظة القدس تحذر أكبر اقتحام جماعي للأقصى

حذرت محافظة القدس من مخطط وصفته بالخطير، تستعد جماعات الهيكل المتطرفة لتنفيذه داخل المسجد الأقصى المبارك، بالتزامن مع حلول عيد الحانوكا اليهودي، المقرر أن يبدأ في الرابع من ديسمبر المقبل ويستمر حتى الثاني عشر من الشهر ذاته.

وقال المتحدث باسم محافظة القدس، معروف الرفاعي، إن الجماعات المتطرفة تستعد لتنفيذ أكبر اقتحام جماعي للمسجد الأقصى خلال أيام العيد الثمانية، مع المطالبة بتمديد ساعات الاقتحام والسماح بأداء طقوس تلمودية علنية داخل باحاته.

وأضاف أن المخطط يتضمن محاولة إدخال الشمعدان اليهودي المعروف باسم «المنورا» إلى صحن قبة الصخرة المشرفة، في خطوة وصفها بأنها تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى.

وكشفت الأرقام التي وثقتها محافظة القدس عن تصاعد أعداد المستوطنين المقتحمين للمسجد، حيث بلغ عددهم خلال عيد الحانوكا عام 2024 نحو 2567 مستوطنا، قبل أن يرتفع إلى 2779 مستوطنا خلال عام 2025، فيما سجل شهر

مستوطنا لباحات المسجد الأقصى.

وأشار الرفاعي إلى أن خطورة هذه التحركات لا تقتصر على زيادة أعداد المقتحمين، وإنما تمتد إلى محاولات تحويل الاقتحامات من مجرد زيارات إلى طقوس دينية مفروضة بالقوة داخل المسجد.

وحذر من التداعيات المحتملة لهذه الممارسات على حرية العبادة للمسلمين، في ظل الإجراءات التي تفرضها قوات الاحتلال خلال فترات الاقتحام، والتي تشمل تقييد دخول المصلين، واحتجاز هوياتهم، وإبعاد المرابطين عن المسجد، وإخلاء بعض الباحات لصالح المستوطنين.

وتأتي هذه التحذيرات وسط تصاعد الدعوات التي تطلقها جماعات الهيكل لتنظيم اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى خلال الفترة المقبلة، بما يثير مخاوف فلسطينية من محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف.





