أمل سلامة: قانون الأحوال الشخصية يحتاج إلى تعديل يحقق التوازن بين حقوق الأب والأم

أكدت أمل سلامة، عضو مجلس النواب السابق ورئيس مؤسسة عظيمات مصر، أنه لا يجوز حرمان الأب من رؤية أبنائه أو استضافتهم، وكذلك لا يجوز حرمان الأم من أطفالها، مشددة على ضرورة الحفاظ على حقوق الطرفين شرعًا وقانونًا.

وأوضحت أمل سلامة، خلال لقائها مع الإعلامية ياسمين عز ببرنامج «كلام الناس»، أن الأولويات في مناقشة قانون الأحوال الشخصية يجب أن تشمل تنظيم مسائل الحضانة والاستضافة والرؤية، بما يضمن حقوق الأب والأم ويراعي مصلحة الأطفال.

وأضافت أن قانون الأحوال الشخصية مضى عليه نحو 100 عام، وشهد المجتمع خلال هذه الفترة تطورات كبيرة، سواء على مستوى التحولات الاجتماعية أو التحول الرقمي والتكنولوجيا، وهو ما يستدعي تطوير المنظومة القانونية لتواكب المتغيرات الحالية.

وشددت على ضرورة تعديل القانون بما يحقق التوازن بين حقوق المرأة والرجل، قائلة: «ما نديش على طرف ضد طرف»، مؤكدة أن الهدف هو تحقيق العدالة بين الطرفين وضمان حقوقهما دون أن يكون الأطفال ضحايا للخلافات الأسرية.