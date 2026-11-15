مديرية العمل بالوادي الجديد تبحث تأمين انتقال العمالة والحد من حوادث الطرق

عقدت مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد اجتماعًا لمناقشة إجراءات تأمين انتقال العمالة والحد من حوادث الطرق، خاصة بالمناطق النائية ومواقع العمل البعيدة، وفي مقدمتها مناطق شرق العوينات والفرافرة.

حصر العمالة

وأوضحت مديرية العمل أن الاجتماع عُقد برئاسة أسامة إبراهيم، مدير عام المديرية، وبمشاركة اللجنة المشكلة بقرار محافظ الوادي الجديد رقم 559 لسنة 2026، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن رداد، والكتاب الدوري رقم 257 لسنة 2026.

وتناول الاجتماع آليات حصر العمالة بالمناطق المختلفة، ووضع الضوابط اللازمة لتأمين انتقالها من وإلى مواقع العمل، إلى جانب رصد التحديات التي تواجه العاملين في المناطق النائية، والعمل على إيجاد حلول تضمن سلامتهم.

وأوصى الاجتماع بتكثيف الرقابة على وسائل نقل العمالة، وإلزام المنشآت بتوفير وسائل انتقال آمنة ومطابقة لاشتراطات السلامة، بما يسهم في الحد من الحوادث والحفاظ على أرواح العاملين، وتوفير بيئة عمل آمنة بمحافظة الوادي الجديد.